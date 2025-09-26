З 1 жовтня скоротиться перелік умов, за яких самозайняті особи можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок. Про це повідомила Державна податкова служба.

Деталі

Зокрема, для фізичних осіб підприємців та інших самозайнятих осіб, за яких ЄСВ у повному обсязі сплатив роботодавець, більше не вимагатиметься наявність основного місця роботи для звільнення від сплати ЄСВ за себе.

Тепер для звільнення від сплати ЄСВ залишаться лише дві умови:

роботодавець (включно з резидентом Дія Сіті) сплатив за самозайняту особу ЄСВ;

сума сплаченого внеску не нижча за мінімальний страховий внесок.

Якщо роботодавець сплатив менше мінімального страхового внеску, ФОП або інша самозайнята особа самостійно визначають базу нарахування ЄСВ та сплачують його. Для ФОП на єдиному податку це обов’язково, для інших самозайнятих осіб – обов’язково за наявності чистого доходу за звітний період, а за його відсутності – за бажанням, уточнили в ДПС.

База нарахування ЄСВ не може перевищувати максимальну величину, встановлену законом, а сума внеску не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

«Ці зміни сприятимуть більш справедливій системі оподаткування, зберігаючи при цьому рівень соціального захисту для ФОП та інших самозайнятих осіб», – зазначили у ДПС.

Контекст

З 27 вересня в Україні почнуть діяти оновлені правила реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Нововведення спрямовані на зменшення кількості блокувань, підвищення прозорості правил та зниження ризиків для бізнесу.

ДПС запустила дашборд для моніторингу надходжень податків до загального фонду державного бюджету.

Раніше ДПС повідомила, що під час документальної перевірки з питань відшкодування ПДВ податківці вперше застосували стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

За словами в. о. голови ДПС Лесі Карнаух, після введення мораторію на перевірки кількість фактичних перевірок у серпні скоротилася майже на третину, при цьому їхня результативність залишилася на високому рівні.