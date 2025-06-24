Фінтех-стартап Carmoola, який спеціалізується на автокредитуванні, залучив £300 млн ($405 млн) через приватні цінні папери, забезпечені активами (ABS). Про це йдеться у повідомленні компанії від 24 червня. Серед його співзасновників – українці Роман Сумніков та Ігор Гордійчук.
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Деталі
- Кошти залучено у партнерстві з банком NatWest та інвесткомпанією Chenavari Investment Managers. Нові інвестиції спрямують на розширення та підвищення ефективності компанії.
- Carmoola спрощує процес оформлення автокредитів, відмовляючись від посередників, що, за словами CEO Айдана Рашбі, робить фінансування доступнішим і прозорішим. Нове фінансування утричі збільшує боргові можливості компанії.
- NatWest відзначає довіру до бізнес-моделі Carmoola, а Chenavari бачить у ній значний потенціал для зростання. Оцінка стартапу не розголошується.
Контекст
Заснований у 2022 році лондонський фінтех-стартап Carmoola, серед творців якого українці Роман Сумніков та Ігор Гордійчук, а також Айден Рашбі й Емі Маккечні, став одним із лідерів у сфері автокредитування у Великій Британії. У 2024 році Forbes включив його до топ-25 найперспективніших стартапів.
Хоча штаб-квартира компанії розташована в Лондоні, значна частина команди розробників працює в Україні. Carmoola розробила мобільний застосунок, який дозволяє швидко оформлювати автокредити, керувати індивідуальним графіком платежів і оплачувати авто онлайн або в автосалоні через віртуальну картку. За словами компанії, їхній продукт спрощує весь процес покупки – від перевірки автомобіля до отримання фінансування.
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