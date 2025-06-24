Фінтех-стартап Carmoola, який спеціалізується на автокредитуванні, залучив £300 млн ($405 млн) через приватні цінні папери, забезпечені активами (ABS). Про це йдеться у повідомленні компанії від 24 червня. Серед його співзасновників – українці Роман Сумніков та Ігор Гордійчук.

Деталі

Кошти залучено у партнерстві з банком NatWest та інвесткомпанією Chenavari Investment Managers. Нові інвестиції спрямують на розширення та підвищення ефективності компанії.

Carmoola спрощує процес оформлення автокредитів, відмовляючись від посередників, що, за словами CEO Айдана Рашбі, робить фінансування доступнішим і прозорішим. Нове фінансування утричі збільшує боргові можливості компанії.

NatWest відзначає довіру до бізнес-моделі Carmoola, а Chenavari бачить у ній значний потенціал для зростання. Оцінка стартапу не розголошується.

Контекст

Заснований у 2022 році лондонський фінтех-стартап Carmoola, серед творців якого українці Роман Сумніков та Ігор Гордійчук, а також Айден Рашбі й Емі Маккечні, став одним із лідерів у сфері автокредитування у Великій Британії. У 2024 році Forbes включив його до топ-25 найперспективніших стартапів.

Хоча штаб-квартира компанії розташована в Лондоні, значна частина команди розробників працює в Україні. Carmoola розробила мобільний застосунок, який дозволяє швидко оформлювати автокредити, керувати індивідуальним графіком платежів і оплачувати авто онлайн або в автосалоні через віртуальну картку. За словами компанії, їхній продукт спрощує весь процес покупки – від перевірки автомобіля до отримання фінансування.