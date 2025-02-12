City One Development запустить завод з виробництва скла у 2027 році

Завод з виробництва скла від City One Development (COD) експартнера Василя Хмельницького Валерія Кодецького у Березані запрацює на два роки пізніше, ніж планувалося, повідомила пресслужба компанії на запит Forbes Ukraine. Наприкінці 2024-го група почала будувати другий завод – на заході країни.

Ключові факти

Група розраховує збудувати два заводи з виробництва скла. Перший проєкт «Місто Скла» у Березані на Київщині за €135 млн COD планувала завершити ще до кінця 2024-го.

Війна внесла корективи. «Плануємо завершити будівництво заводу в Березані за два роки», – повідомила пресслужба групи. Запланована виробнича потужність заводу – 600 т на добу.

«На відміну від інших, наша компанія наразі єдина на ринку, що не зупинилася на презентації ідей, а вже активно перейшла до реалізації та безпосереднього будівництва заводу», – додали в пресслужбі COD.

На лютий 2025-го COD вдалося залучити стратегічного партнера для будівництва та управління заводом, обрати EPC-підрядника, внести передоплату за частину критичного обладнання та розпочати будівельно-монтажні роботи на ділянці.

Частину фінансування для підключення інженерних мереж COD отримала за державною програмою стимулювання розвитку індустріальних парків в рамках політики «Зроблено в Україні».

Другу лінію – з виробництва прозорого та архітектурного скла – будуватимуть на заході країни, повідомила пресслужба COD. Торік група отримала в управління індустріальний парк в цій частині країни та розпочала реалізацію проєкту будівництва.

Контекст

З 2014 року в Україні не виробляється листове скло. 10 лютого про намір збудувати перший в Україні завод з виробництва скла до 2028 року оголосили інвестори компанії NovaSklo за участі Міністерства економіки та урядового офісу з залучення інвестицій UkraineInvest.

Торік Україна витратила на імпорт скла понад €150 млн, повідомив засновник групи NovaSklo (частина EFI Group) Ігор Ліскі. Відсутність власного виробництва призводить до залежності від імпорту. Понад 65% скла торік привезли з Болгарії та Польщі, ще 21% потрапляє з Білорусі.

Через дороговартісну логістику ціни на скло в Україні на 40% вищі, ніж в ЄС, А з відбудовою – можуть зрости в 2-3 рази. Під час відбудови Україна потребуватиме щонайменше 45 млн м кв. скла на рік, каже Ліскі.

Як українські заводи зможуть конкурувати з дешевими імпортними товарами з Білорусі та Польщі, читайте в матеріалі Forbes.