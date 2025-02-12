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City One Development запустить завод з виробництва скла у 2027 році

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Завод з виробництва скла від City One Development (COD) експартнера Василя Хмельницького Валерія Кодецького у Березані запрацює на два роки пізніше, ніж планувалося, повідомила пресслужба компанії на запит Forbes Ukraine. Наприкінці 2024-го група почала будувати другий завод  – на заході країни.

Ключові факти

  • Група розраховує збудувати два заводи з виробництва скла. Перший проєкт «Місто Скла» у Березані на Київщині за €135 млн COD планувала завершити ще до кінця 2024-го. 
  • Війна внесла корективи. «Плануємо завершити будівництво заводу в Березані за два роки»,  – повідомила пресслужба групи. Запланована виробнича потужність заводу  – 600 т на добу. 
  • «На відміну від інших, наша компанія наразі єдина на ринку, що не зупинилася на презентації ідей, а вже активно перейшла до реалізації та безпосереднього будівництва заводу»,  – додали в пресслужбі COD. 
  • На лютий 2025-го COD вдалося залучити стратегічного партнера для будівництва та управління заводом, обрати EPC-підрядника, внести передоплату за частину критичного обладнання та розпочати будівельно-монтажні роботи на ділянці. 
  • Частину фінансування для підключення інженерних мереж COD отримала за державною програмою стимулювання розвитку індустріальних парків в рамках політики «Зроблено в Україні». 
  • Другу лінію  –  з виробництва прозорого та архітектурного скла  – будуватимуть на заході країни, повідомила пресслужба COD. Торік група отримала в управління індустріальний парк в цій частині країни та розпочала реалізацію проєкту будівництва.

Контекст

З 2014 року в Україні не виробляється листове скло. 10 лютого про намір збудувати перший в Україні завод з виробництва скла до 2028 року оголосили інвестори компанії NovaSklo за участі Міністерства економіки та урядового офісу з залучення інвестицій UkraineInvest. 

Торік Україна витратила на імпорт скла понад €150 млн, повідомив засновник групи NovaSklo (частина EFI Group) Ігор Ліскі. Відсутність власного виробництва призводить до залежності від імпорту. Понад 65% скла торік привезли з Болгарії та Польщі, ще 21% потрапляє з Білорусі. 

Через дороговартісну логістику ціни на скло в Україні на 40% вищі, ніж в ЄС, А з відбудовою – можуть зрости в 2-3 рази. Під час відбудови Україна потребуватиме щонайменше 45 млн м кв. скла на рік, каже Ліскі.

Як українські заводи зможуть конкурувати з дешевими імпортними товарами з Білорусі та Польщі, читайте в матеріалі Forbes.

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