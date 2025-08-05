Уряди Швеції, Норвегії та Данії 5 серпня оголосили про спільне виділення коштів на ініціативу НАТО для постачання Україні американської зброї. Про це йдеться в офіційній заяві уряду Норвегії.

Деталі

Фінансування становить 5 млрд норвезьких крон (приблизно $486 млн). Цей пакет спрямований на швидке забезпечення України озброєнням і технікою, зокрема ракетами для систем ППО Patriot, а також боєприпасами та підтримкою раніше переданої техніки.

Координацію ініціативи здійснює Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. З міркувань безпеки деталі допомоги не розкриваються.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік наголосив, що ініціатива покликана посилити оборонні спроможності України та сприяти встановленню миру на умовах України.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вироблятимуть зброю для України, яку фінансуватимуть європейські країни, а також дозволять передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

«Ми створюємо найкраще у світі озброєння, ракети й техніку, і європейські партнери це визнають. Сьогодні ми досягли домовленості, деталі якої представить Марк. Суть у тому, що ми постачаємо зброю, а європейські країни за неї платять», – пояснив Трамп, коментуючи угоду з європейськими членами НАТО.

Він додав, що деякі країни НАТО можуть закуповувати американську зброю для власних потреб, передаючи Україні озброєння зі своїх запасів. Зокрема, Трамп відзначив Німеччину як одного з учасників цього процесу.

Крім того, президент США наголосив, що країни, які мають системи Patriot, можуть передати їх Україні, отримавши натомість нові комплекси від США. За його словами, одна з країн, що володіє 17 системами Patriot, готова відправити більшу їх частину в Україну.

«Є країна з 17 комплексами Patriot, і значна їх кількість невдовзі вирушить на поле бою. Це можна зробити швидко», – додав Трамп. Пізніше стало відомо, що Данія та Нідерланди розглядають можливість приєднання до ініціативи США щодо закупівлі зброї для України.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен перед зустріччю з представниками ЄС у Брюсселі заявив, що Данія «повністю готова» підтримати Україну, але потребує додаткових деталей. «Ця пропозиція відповідає нашій «данській моделі», коли ми закуповуємо зброю в українського оборонного сектору. Це альтернативний підхід, і ми готові долучитися», – зазначив він. Оскільки Данія не має систем Patriot, її внесок буде фінансовим – через прямі перекази Україні або виплати США.