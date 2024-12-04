Верховна Рада проголосувала за ліквідацію КРАІЛ і посилення контролю над гральним ринком

Законопроєкт був запропонований у відповідь на петицію, що вказує на «шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та суспільству».

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9256-д, що передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. За законопроєкт проголосували 239 народних депутатів.

Деталі

До 1 квітня 2025 року замість КРАІЛ планують створити новий уповноважений орган і визначити міністерство, яке відповідатиме за формування політики у сфері грального бізнесу та лотерей. Також передбачається запровадження механізмів блокування доступу до нелегальних гральних сайтів і застосунків.

Документ забороняє рекламу азартних ігор, за винятком певних випадків: нічна реклама на телебаченні та радіо, реклама у виданнях для аудиторії віком старше 21 року, а також на платформах із відповідною цільовою аудиторією.

Реклама азартних ігор не може містити пропозиції компенсацій за участь, надсилати повідомлення чи здійснювати дзвінки невизначеній аудиторії, а також надавати бонуси замість внесення ставки.

У рекламі заборонено використовувати військових, волонтерів, відомих осіб та використовувати тематику війни.

Документ передбачає, що ліцензії не можуть отримувати колишні власники чи посадовці гральних компаній із податковими або ліцензійними боргами.

Фінансові розрахунки мають здійснюватися виключно через банківські рахунки, а використання інших платіжних послуг заборонено. Винятком є спонсорство у спорті, інше спонсорство азартних ігор також під забороною.

Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: від вимог до репутації до заборони відносин із країною-агресором.

Документ встановлює ліміти на витрати й час гри, зобов’язує робити перерви, а також запроваджує «контрольні закупки» з відеофіксацією. Крім того, забороняється приймати ставки у кредит чи з відстрочкою оплати.

Контекст

У 2020 році гральна індустрія в Україні здобула легальний статус, коли була створена КРАІЛ, що займається видачею ліцензій на гральний бізнес. Ліцензії мають щорічні платежі: для інтернет-казино це 23,4 млн грн, для букмекерів – 108 млн грн, для онлайн-покеру – 6 млн грн.

1 лютого 2024 року Комітет Верховної Ради з фінансів підтримав законопроєкт, який передбачає ліквідацію КРАІЛ та автоматизацію процесу видачі ліцензій на азартні ігри.

В кінці березня військовослужбовець 59-ї бригади ЗСУ Павло Петриченко зареєстрував петицію, в якій закликав президента звернути увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає армії та суспільству. Петиція швидко набрала понад 26 000 підписів.

Після цього президент доручив відповідним органам провести аналіз діяльності онлайн-казино та розробити відповідні заходи. 2 квітня президент анонсував введення контролю за онлайн-казино.

4 квітня 2024 року комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ та передачу її функцій Мінцифрі.

27 листопада комітет Верховної Ради з питань фінансів підтримав законопроєкт №9256-д, що має на меті боротьбу з ігровою залежністю та вдосконалення регулювання азартних ігор в Україні.