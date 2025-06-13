ДБР оголосило підозру президенту Аграрної академії (оновлено)

Ключові факти

Оновлено . ДБР повідомило про підозру президенту Національної академії аграрних наук України за незаконне використання бюджетних коштів. За даними слідчих, він влаштував свого водія одразу до чотирьох державних агропідприємств, підконтрольних йому.

. ДБР повідомило про підозру президенту Національної академії аграрних наук України за незаконне використання бюджетних коштів. За даними слідчих, він влаштував свого водія одразу до чотирьох державних агропідприємств, підконтрольних йому. Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств, зазначає бюро.

«У 2020 році президент НААН особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує той самий водій. Це дало змогу нараховувати зарплату за роботу, якої фактично не було», – пояснює ДБР, додавши, що внаслідок цих дій з бюджету виплатили гроші за фіктивну роботу.

Фото: ДБР Фото: ДБР Попередній слайд Наступний слайд

Напередодні співрозмовник «Української правди» в правоохоронних органах повідомив, що слідчі дії проводяться в справі стосовно розтрати майна шляхом зловживанням службовим становищем.

Контекст

У 2019-му президенту НААН Гадзалу повідомили про підозру за втручання в діяльність працівника виконавчої служби. У 2020 НАБУ повідомило Гадзалу та ще чотирьом топпосадовцям НААН про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель академії.

Національна академія аграрних наук, яка за даними Рахункової палати, володіє понад 400 000 га землі, здає їх в оренду за сірими схемами і держбюджет з цього майже нічого не отримує. Про це в інтервʼю Forbes у 2024-му казав сказав тодішній міністр агрополітики Микола Сольський.

У 2017–2019 роках 2493 га в Сумській області, якими на той час володіли держкомпанії «Іскра» і «Надія» Національної академії аграрних наук, було передано на безоплатній основі учасникам АТО.

Як розповів Forbes співрозмовник у НАБУ, який погодився говорити анонімно через чутливість теми, підозрювані шукали атовців через оголошення по всій країні з єдиною умовою – вони мали одразу передати землі в оренду маловідомій приватній агрокомпанії «Довіра 2008». Детально про цю справу Forbes Ukraine писав тут.

Точка зору слідства – це була схема з виведення держземлі вартістю понад 291 млн грн у приватні руки через учасників АТО. «Досить поширена схема», – каже детектив. Підозрювані – 12 осіб, серед яких – Сольський, його заступник Маркіян Дмитрасевич, колишній начальник Держгеокадастру Олександр Колотілін, директор агрохолдингу «Авіс Украгро», в який входить «Довіра 2008», Михайло Бугрименко.