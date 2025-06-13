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ГБР объявило о подозрении президенту Аграрной академии (обновлено)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Утром 13 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении президенту Национальной академии аграрных наук Украины Ярославу Гадзало, сообщает ГБР. Бюро заявило, что разоблачило президента НААН на махинациях с трудоустройством водителя.

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Ключевые факты

  • Обновлено. ГБР сообщило о подозрении президенту Национальной академии аграрных наук Украины в незаконном использовании бюджетных средств. По данным следователей, он устроил своего водителя сразу в четыре государственных агропредприятия, подконтрольных ему.
  • На самом деле водитель там не работал, а только возил президента НААН на служебном автомобиле одного из предприятий, отмечает бюро.
  • «В 2020 году президент НААН лично утвердил штатные расписания, зная, что в каждом из предприятий фигурирует тот же водитель. Это позволило начислять зарплату за работу, которой фактически не было», – объясняет ГБР, добавив, что в результате этих действий из бюджета выплатили деньги за фиктивную работу.
ГБР объявило о подозрении президенту Аграрной академии (обновлено) /Фото 1

Фото: ДБР

ГБР объявило о подозрении президенту Аграрной академии (обновлено) /Фото 2

Фото: ДБР

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  • Накануне собеседник «Украинской правды» в правоохранительных органах сообщил, что следственные действия проводятся по делу о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Контекст

В 2019 году президенту НААН Гадзало сообщили о подозрении во вмешательстве в деятельность сотрудника исполнительной службы. В 2020 году НАБУ сообщило Гадзало и еще четырем топ-чиновникам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель академии.

Национальная академия аграрных наук, которая по данным Счетной палаты, владеет более 400 000 га земли, сдает их в аренду по серым схемам и госбюджет из этого почти ничего не получает. Об этом в интервью Forbes в 2024-м говорил тогдашний министр агрополитики Николай Сольский.

В 2017-2019 годах 2493 га в Сумской области, которыми в то время владели госкомпании «Искра» и «Надежда» Национальной академии аграрных наук, были переданы на безвозмездной основе участникам АТО.

Как рассказал Forbes собеседник в НАБУ, который согласился говорить анонимно из-за чувствительности темы, подозреваемые искали атовцев через объявления по всей стране с единственным условием – они должны были сразу передать земли в аренду малоизвестной частной агрокомпании «Доверие 2008». Подробно об этом деле Forbes Ukraine писал здесь.

Мнение следствия – это была схема по выводу госземли стоимостью более 291 млн грн в частные руки через участников АТО. «Довольно распространенная схема», – говорит детектив. Подозреваемые – 12 человек, среди которых – Сольский, его заместитель Маркиян Дмитрасевич, бывший начальник Госгеокадастра Александр Колотилин, директор агрохолдинга «Авис Украгро», в который входит «Доверие 2008», Михаил Бугрименко.

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