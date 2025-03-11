ДБР провело обшуки у Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Що про це відомо

Державне бюро розслідувань (ДБР) 11 березня прийшло з обшуком до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Причина – нібито втручання Комісії в інформаційну систему, у якій мало пройти кваліфікаційне оцінювання суддів ОАСК та голови Печерського суду Козлова 17 березня, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine знайомий з пробігом подій.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Ключові факти
- Про обшуки у ВККС також повідомив Центр протидії корупції. ЦПК їх пов’язує зі зверненням депутата Максима Бужанського («Слуга народу») до ДБР. У ньому нардеп звинуватив заступника голови Комісії Олексія Омельяна у наданні хибних свідчень у справі колишнього голови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира.
- Співрозмовник Forbes Ukraine відкидає цю причину і наголошує, що ДБР нібито має на меті перешкодити кваліфікаційному оцінюванню семи суддів ОАСК та голови Печерського суду Руслана Козлова, що заплановано на 17 березня.
- За його словами, правоохоронці вимагали документи щодо кваліфоцінювання суддів ліквідованого в грудні 2022 Окружного адмінсуду Києва.
- Невдовзі мало б відбутись і оцінювання судді Печерського суду Оксани Царевич, яка ухвалювала рішення проти учасників «Автомайдану», зазначив співрозмовник.
Контекст
26 травня 2023 екс-суддя Тандир у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.
Суддю повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Останній раз цей захід продовжував Святошинський районний суд 10 березня 2025 — ще на два місяці.
У ДБР 3 серпня 2023 завершили досудове розслідування щодо Тандира. Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського райсуду 6 серпня 2024 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.