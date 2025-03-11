ДБР провело обшуки у Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Що про це відомо

Державне бюро розслідувань (ДБР) 11 березня прийшло з обшуком до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Причина – нібито втручання Комісії в інформаційну систему, у якій мало пройти кваліфікаційне оцінювання суддів ОАСК та голови Печерського суду Козлова 17 березня, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine знайомий з пробігом подій.

Ключові факти

Про обшуки у ВККС також повідомив Центр протидії корупції. ЦПК їх пов’язує зі зверненням депутата Максима Бужанського («Слуга народу») до ДБР. У ньому нардеп звинуватив заступника голови Комісії Олексія Омельяна у наданні хибних свідчень у справі колишнього голови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира.

Співрозмовник Forbes Ukraine відкидає цю причину і наголошує, що ДБР нібито має на меті перешкодити кваліфікаційному оцінюванню семи суддів ОАСК та голови Печерського суду Руслана Козлова, що заплановано на 17 березня.

За його словами, правоохоронці вимагали документи щодо кваліфоцінювання суддів ліквідованого в грудні 2022 Окружного адмінсуду Києва.

Невдовзі мало б відбутись і оцінювання судді Печерського суду Оксани Царевич, яка ухвалювала рішення проти учасників «Автомайдану», зазначив співрозмовник.

Контекст

26 травня 2023 екс-суддя Тандир у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

Суддю повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Останній раз цей захід продовжував Святошинський районний суд 10 березня 2025 — ще на два місяці.

У ДБР 3 серпня 2023 завершили досудове розслідування щодо Тандира. Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського райсуду 6 серпня 2024 року.