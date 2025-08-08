Держагенція PlayCity оштрафувала IT-портал dev.ua на 4,8 млн грн 

Державна агенція з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity 8 серпня ухвалила рішення оштрафувати ТОВ «Дев Україна» (dev.ua) за порушення вимог законодавства про рекламу, повідомляє dev.ua. Сума штрафу – 4,8 млн грн.

Ключові факти

PlayCity вважає, що порушення були допущені в опублікованому на dev.ua анонсі події – бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, пише dev.ua. В анонсі був згаданий бренд онлайн-казино та ставок, який став офіційним спонсором події, але без посилань на сайт, закликів до гри, інформації про ставки або будь-які інші прояви реклами, пише видання.

«Ми не вважаємо, що згадка бренду в інформаційному анонсі є порушенням закону «Про рекламу», – заявляє СЕО dev.ua Станістав Юрасов.

Анонс не був розміщений на dev.ua на комерційних засадах, пише видання. Редакція не отримала винагороду за це розміщення.

PlayCity в резолюції акту про фіксацію порушення встановила, що онлайн-казино не є замовником реклами на dev.ua (тобто санкції до цієї компанії не застосовуватимуться), а dev.ua є розповсюджувачем реклами (тому і є порушником). «Якщо в реклами немає замовника, це не може бути рекламою апріорі. Бо замовник і грошова винагорода – це де-факто основні ознаки реклами», – пише Юрасов.

ТОВ «Дев Україна» буде оскаржувати рішення PlayCity в судовому порядку. Строк оскарження рішення відомства – три місяці.

Контекст

6 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX, який посилює контроль за гральним бізнесом. Закон передбачає зокрема заборону реклами азартних ігор (окрім нічного ефіру на ТБ і радіо, видань для аудиторії 21+ та платформ із цільовою аудиторією) і посилення фінансового нагляду та обмеження рекламних дзвінків і SMS від операторів.

21 березня 2025 року Кабінет Міністрів створив державне агентство ПлейСіті, відповідальне за формування політики у сфері азартних ігор і лотерей. Цей орган підпорядкований віцепрем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову.

PlayCity 25 липня оштрафував Telegram-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино, а 4 серпня – вісім організаторів азартних ігор на загальну суму 3,2 млн грн за неподання вчасно звітності.