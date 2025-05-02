Уряд затвердив положення про роботу нового регулятора грального ринку ПлейСіті

Уряд затвердив положення про державне агентство ПлейСіті, яке замінить КРАІЛ для регулювання грального бізнесу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінцифри від 2 травня.

Основні функції держагенства включають:

Моніторинг ринку азартних ігор онлайн;

Прозоре ліцензування;

Виявлення та ліквідація нелегальних казино;

Накладання штрафів за порушення ліцензійних умов

Контроль за державними лотереями;

Захист прав гравців і профілактика ігрової залежності;

Ведення реєстрів, оприлюднення даних і щорічна звітність.

Наступні кроки: затвердження структури та штату агентства. Після цього керівник сформує команду за ключовими напрямами. ПлейСіті розпочне роботу після відповідного рішення Уряду.

Контекст

4 грудня 2024 року Верховна Рада прийняла закон про ліквідацію КРАІЛ.

6 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX, який посилює контроль за гральним бізнесом. Закон передбачає ліквідацію КРАІЛ, заборону реклами азартних ігор (окрім нічного ефіру на ТБ і радіо, видань для аудиторії 21+ та платформ із цільовою аудиторією), посилення фінансового нагляду та обмеження рекламних дзвінків і SMS від операторів.

21 березня 2025 року Кабінет Міністрів створив державне агентство ПлейСіті, відповідальне за формування політики у сфері азартних ігор і лотерей. Цей орган, підпорядкований віцепрем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову, буде центральним органом виконавчої влади, координованим через Мінцифри.

25 березня 2025 року Кабмін офіційно ліквідував КРАІЛ.