Уряд затвердив положення про роботу нового регулятора грального ринку ПлейСіті

Уряд затвердив положення про державне агентство ПлейСіті, яке замінить КРАІЛ для регулювання грального бізнесу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінцифри від 2 травня.
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Основні функції держагенства включають:
- Моніторинг ринку азартних ігор онлайн;
- Прозоре ліцензування;
- Виявлення та ліквідація нелегальних казино;
- Накладання штрафів за порушення ліцензійних умов
- Контроль за державними лотереями;
- Захист прав гравців і профілактика ігрової залежності;
- Ведення реєстрів, оприлюднення даних і щорічна звітність.
Наступні кроки: затвердження структури та штату агентства. Після цього керівник сформує команду за ключовими напрямами. ПлейСіті розпочне роботу після відповідного рішення Уряду.
Контекст
4 грудня 2024 року Верховна Рада прийняла закон про ліквідацію КРАІЛ.
6 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX, який посилює контроль за гральним бізнесом. Закон передбачає ліквідацію КРАІЛ, заборону реклами азартних ігор (окрім нічного ефіру на ТБ і радіо, видань для аудиторії 21+ та платформ із цільовою аудиторією), посилення фінансового нагляду та обмеження рекламних дзвінків і SMS від операторів.
21 березня 2025 року Кабінет Міністрів створив державне агентство ПлейСіті, відповідальне за формування політики у сфері азартних ігор і лотерей. Цей орган, підпорядкований віцепрем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову, буде центральним органом виконавчої влади, координованим через Мінцифри.
25 березня 2025 року Кабмін офіційно ліквідував КРАІЛ.
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