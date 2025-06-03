Деталі

Ліквідація казино з російськими зв’язками є одним із головних пріоритетів PlayCity, заявили в агентстві. Зазначається, що раніше видача ліцензій залежала від рішень окремих осіб, що робило цей процес одним із найбільш корумпованих у сфері азартних ігор.

PlayCity запроваджує автоматизацію, щоб усунути людський фактор і забезпечити прозорість та контрольованість галузі.

У держагентстві наголосили, що це перший крок до створення чесного та прозорого ринку грального бізнесу, де не буде місця компаніям, пов’язаним із країною-агресором.

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Контекст

У вересні 2024 року суд підтримав клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора, передавши до АРМА понад 2,6 млрд грн, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного з представниками РФ. Ця сума включає кошти від прибуткових фінансових операцій.

На початку грудня ДБР висунуло підозри власникам і топменеджерам онлайн-казино у пособництві Росії. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для бенефіціарних власників, директора, власника торгової марки та доменного імені, а також керівника КРАІЛ.

У січні 2025 року ДБР затримало номінального власника компанії, що діяла в Україні під брендом Pin-Up. Прізвище підозрюваного не розголошується, але на фото ДБР видно затримання особи, схожої на Ігоря Зотька, власника Pin-Up Ukraine (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі»).

Компанія Pin-Up Ukraine відкидає звинувачення ДБР та Офісу Генпрокурора щодо незаконних фінансових операцій і заперечує будь-які зв’язки з російським капіталом чи підсанкційними особами з країни-агресора.