Державне агентство PlayCity, відповідальне за регулювання грального бізнесу, оштрафувало Telegram-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино. Про це йдеться у повідомленні регулятора від 25 липня.

Деталі

PlayCity заявило, що після моніторингу популярних Telegram-каналів виявили, що «Труха Україна» системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону.

Серед порушень – відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами; маніпулятивні фрази на кшталт «виграла 2100 грн зі 100», «підписник забрав 17 000», що вводять в оману; відсутність попередження про лудоманію; реклама без договору з ліцензованими організаторами.

«Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх – і кожне порушення матиме наслідки», – йдеться у повідомленні.

Контекст

«Труха Україна» – Telegram-канал, відомий також як «Труха». Він став популярним джерелом новин під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Канал був заснований у листопаді 2019 року як «Тру Харків», висвітлюючи події у Харкові, а згодом розширив свою діяльність до загальноукраїнських та міжнародних новин. Наразі у Telegram-каналу майже 3,4 млн підписників. Засновником «Трухи» називає себе Максим Лавриненко.

Доходи власників найбільших Telegram-каналів можуть сягати до $1 млн на місяць. Як працює цей бізнес, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.