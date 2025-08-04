Держагентство PlayCity оштрафувало організаторів азартних ігор на загальну суму 3,2 млн грн. Вісім ліцензованих казино отримали штрафи по 400 000 грн за неподання вчасно звітності, йдеться у повідомленні пресслужби Мінцифри.
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Деталі
- Причина – казино не подали звітність вчасно, як цього вимагає Закон «Про державне регулювання азартних ігор».
- Санкції застосували до: Golden Bonus, WinBoss, WinBoss «Гральні автомати», F1RST, Royal Club, WIN, 4444 та Party Casino.
- Кожен оператор має вчасно звітувати про: відповідність ліцензійним умовам; фінансовий стан та рух коштів; вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю; інші ключові показники, визначені законом.
Контекст
За перші п’ять місяців 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету майже 9 млрд грн податків, повідомляв голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Це на 1,6 млрд грн, або 22,3%, більше, ніж за той самий період торік. Він зазначив, що порівняно з 2021-м надходження зросли у 125 разів.
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