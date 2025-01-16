Експорт агропродукції скоротився на 11%, а ціни на зернові зросли на понад 60% за рік – УКАБ

Ціна на пшеницю за рік на елеваторах Центральної України зросла на 60%, кукурудзи – на 55%, ячменю – вдвічі. Водночас експорт агропродукції скоротився на 11%. Про це повідомила керівник аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин.
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Ключові факти
- «Цього року вперше в умовах війни можна говорити про наявність прибутку при вирощуванні всіх видів зернових», – каже Литвин. До цього кукурудза та ячмінь були збитковими або ж мінімально прибутковими, додає вона.
- Ціни на зернові зросли порівняно з січнем минулого року. Ціна на пшеницю на елеваторах Центральної України зросла на 60%, до $193/т, кукурудзи – на 55%, до $177/т, ячменю – відвічі, до $166/т.
- Експорт продукції АПК скорочується: у грудні 2024 року Україна експортувала 5,5 млн т агропродукції, що на 11,1% менше, ніж у листопаді. На першу декаду січня експортовано 69% ячменю, 63% пшениці та 48% кукурудзи.
- Найбільше скоротився експорт олійних: у грудні їх експортували на 28% менше, ніж у листопаді.
Контекст
Українські аграрії d 2024-му зібрали близько 54,7 млн т зернових, що 8,5% менше, ніж у 2023-му. Пшениці було зібрано на 2% менше, – 21,8 млн т, кукурудзи – 25,8 млн т, що на 19,4% менше, ніж у 2023-му, ячменю було зібрано на 0,7% більше – 5,3 млн т. На врожайність усіх культур вплинула літня посуха, але найбільше вона вдарила по кукурудзі: її врожайність впала на 18%.
«Вперше в умовах війни скорочення експорту не пов’язане з логістичними обмеженнями, які створює для нас російська армія», – каже Литвин. Причини зменшення обсягів експорту, на її думку, пов’язані з поточною ринковою кон’юнктурою, зменшенням запасів продовольства, призначеного для експорту, та бажанням українських аграріїв реалізувати продукцію в більш сприятливий період.
Також знизився експорт рослинних олій. Причина – зростання цін на насіння соняшника. Лише за останній тиждень ціна на соняшник зросла на 3%, до 24 642 грн/т, за даними Tripoli.land. Частина аграріїв не поспішають реалізовувати вирощений урожай, чекаючи на подальше підвищення цін. Це призвело до скорочення обсягів виробництва соняшникової олії і, відповідно, обсягів експорту.
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