В ЄС закликають знизити ціновий ліміт G7 на російську нафту

Шість країн Європейського Союзу звернулися до Європейської Комісії з проханням знизити обмеження на ціну російської нафти, встановлене країнами Великої Сімки на рівні $60 за барель. Вони вважають, що це допоможе зменшити доходи Москви, які використовуються для фінансування війни в Україні, і не спричинить шок на ринку. Про це 13 січня пише Reuters з посиланням на лист від Швеції, Данії, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії.

Деталі

«Заходи, які спрямовані на доходи від експорту нафти, є важливими, оскільки вони зменшують основне джерело доходів Росії», – йдеться в листі.

Ціна на російську нафту була обмежена на рівні $60 за барель, а на нафтопродукти – до $100 за барель для преміум-продукції та $45 за барель для продукції зниженої якості. Ці обмеження залишаються незмінними з грудня 2022 року та лютого 2023 року, при цьому ціни на російську нафту на ринку були нижчими за цей рівень у 2023 та 2024 роках.

«Міжнародний ринок нафти сьогодні краще забезпечений, ніж у 2022 році, що зменшує ризик того, що зниження цінового обмеження спричинить шок постачання», – зазначають країни у своєму листі.

З огляду на обмежену потужність зберігання та надмірну залежність від енергетичних експорту для доходів Росія не має альтернативи продовжувати експорт нафти навіть за значно нижчою ціною, вважають автори пропозиції.

Контекст

Зменшення доходів від продажу нафти може значно ослабити можливості Кремля фінансувати війну в Україні, яка є найбільшим витратним напрямом російського бюджету цього року.

Росія планує збільшити витрати на національну оборону та внутрішню безпеку, встановивши в 2025 році рекордні витрати, які перевищать 13 трлн рублів.

Хоча поточні ціни на нафту вигідні для Москви, їх падіння нижче $60 за барель може створити серйозні економічні й фінансові проблеми для країни, як зазначає останній звіт Центрального банку РФ про фінансову стабільність.

У грудні ОПЕК+ прийняла рішення відкласти заплановане на січень збільшення видобутку нафти. Це перенесення передбачає підвищення видобутку на 180 000 барелів на день, яке мало початися з нового року. Представники картелю заявили, що нинішні ціни на нафту є занадто низькими для покриття бюджетних потреб більшості країн-учасниць.

16 грудня Рада ЄС ухвалила 15-й пакет санкцій, посиливши обмеження проти Росії, до санкційного списку увійшло 52 судна з третіх країн, які допомагали обходити попередні обмеження. У результаті загальна кількість підсанкційних суден досягла 79.

19 грудня 2024 року стало відомо, що країни «Групи семи» (G7) розглядають можливість посилення обмежень на експорт російської нафти, щоб обмежити здатність Москви фінансувати війну. Серед можливих заходів обговорюється зниження ціноутворюючої стелі з $60 до $40 за барель або повна заборона на обробку російської нафти.