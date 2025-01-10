США оголосили нові санкції проти нафтового сектора РФ. Що вони передбачають (оновлено)

Сполучені Штати запровадили одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості, повідомляє Міністерство фінансів США 10 січня. В очікуванні санкцій відбулося зростання світових цін на нафту до $80 за барель і обвал акцій російських нафтових компаній.
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Ключові факти
- Оновлено. Сьогоднішнє рішення накладає санкції на 183 судна, переважно нафтові танкери, які є частиною «тіньового флоту», а також нафтові танкери, що належать російським операторам флоту.
- Міністерство фінансів США також запроваджує санкції проти двох постачальників послуг морського страхування, що базуються в Росії, – страхової компанії «Ингосстрах» і групи «Альфастрахование». Ще санкції торкнулися російської державної судноплавної компанії та оператора флоту «Совкомфлот».
- Під санкціями опинилися російські нафтові компанії «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз», а також більше двох десятків їхніх дочірніх компаній.
- Згідно з документом, Міністерство фінансів США надасть перехідний період до 12 березня, що дозволить завершити деякі транзакції, повʼязані з енергоносіями.
- «США вживають масштабних заходів проти ключового джерела доходів Росії для фінансування її жорстокої та незаконної війни проти України, – заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен. – Сьогоднішніми діями ми посилюємо санкційний ризик, повʼязаний із торгівлею нафтою з Росією, включаючи судноплавство та фінансове сприяння на підтримку експорту російської нафти».
- Акції російських нафтових компаній різко подешевшали на Московській біржі в п'ятницю на очікуваннях «прощальних» санкцій адміністрації Джо Байдена. Папери «Сургутнефтегаза» обвалилися на 2,3%, «Газпром нефти» – на 2,5%, а «Роснефти» – на 2%.
- У сумі три компанії, які забезпечують дві третини всього нафтовидобутку в РФ, втратили майже 200 млрд руб. капіталізації, або $1,95 млрд, за неповні шість годин торгів, пише The Moscow Times із посиланням на біржові дані.
- Ціни на нафту зросли більш ніж на 4%, досягнувши найвищого рівня з жовтня, оскільки трейдери зосередилися на можливих перебоях у постачаннях через посилення санкцій проти Росії, пише Reuters. Фʼючерси на нафту марки Brent зросли на $3,50, або на 4,6%, до $80,42 за барель. Фʼючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на $3,57, або на 4,8%, до $77,49.
Контекст
Росія переорієнтувала постачання нафти та палива з Європи до Азії після початку війни в Україні у 2022 році, після того як Захід ввів жорсткі санкції проти її енергетичної галузі, яка забезпечує кожен десятий барель світового видобутку нафти.
Російські компанії адаптувалися, закупивши власний флот танкерів і застрахувавши їх всередині Росії, а не через західне судове страхування.
Досі сотням суден і багатьом російським нафтотрейдерам вдавалося уникати найсуворіших санкцій США, оскільки адміністрація Байдена намагалася знайти баланс між необхідністю посилення санкцій та запобіганням світовому зростанню цін на нафту.
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