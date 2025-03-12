Виторг McDonaldʼs Україна у 2024 році зріс на 30%

Виторг Підприємства з іноземними інвестиціями «Макдональдз Юкрейн ЛТД» зріс на 30% до 16,8 млрд грн у 2024 році. Про це свідчать дані з бази даних Youcontrol.

Ключові факти

У 2024 році виторг McDonaldʼs Україна сягнув 16,8 млрд грн, тоді як у 2023 році він складав 12,9 млрд грн. Прибуток компанії збільшився на 23,2% до 1,5 млрд грн.

Вартість активів ПІІ «Макдональдз Юкрейн ЛТД» зросла на 27,3% до 7 млрд грн. У 2023 році вона складала 5,5 млрд грн.

Контекст

У 2024 році ресторани McDonaldʼs в Україні відвідали 103 млн клієнтів, що на 16% більше, ніж у попередньому році. Компанія поступово повертається до показника 2021 року, який становив 125 млн клієнтів, кажуть у пресслужбі McDonaldʼs.

У будівництво та модернізацію своїх українських ресторанів у минулому році McDonaldʼs інвестував 1,8 млрд грн та сплатив понад 2,6 млрд грн податків до держбюджету. У мережі працює майже 10 000 працівників, «що також близько до 2021 року», кажуть у пресслужбі компанії.

Згідно з оцінками McDonaldʼs, мережа має потенціал до 500 ресторанів на українському ринку. У 2025 році компанія планує відкрити дев`ять нових закладів і продовжуватиме модернізацію тих, що були збудовані раніше. З урахуванням безпекової ситуації пріоритетними для зростання залишаються центральні та західні області країни, кажуть у пресслужбі компанії.

У 2025 році компанія розглядає можливість повернути сніданки у всі свої ресторани. Водночас McDonaldʼs планує запровадити в Україні послугу MOP – mobile order and pay: користувачі зможуть здійснювати й оплачувати замовлення безпосередньо з власних смартфонів.

У минулому році компанія відмовилася від пластикових столових приборів, пластикових трубочок, гумових рукавичок у зоні виробництва, паперових вкладишів для таць та скоротивши використання кришечок для стаканів. Відповідне річне споживання пластику скорочено на 131 тонну, гуми – на 70 тонн та паперу – на 100 тонн.