Керівник операційного відділу McDonaldʼs в Україні Дмитро Корбут переходить на позицію регіонального директора з клієнтського досвіду McDonaldʼs у Польщі – одному з найбільших ринків у Європі для компанії. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба українського McDonaldʼs.

Ключові факти

Дмитро Корбут займав посаду операційного директора «МакДональдз» в Україні з 2019 року. «Він допоміг компанії успішно пройти крізь кризу COVID-19 та початок повномасштабної війни», – повідомляє пресслужба McDonaldʼs в Україні.

Зокрема, він керував відновленням роботи ресторанів в Україні після семимісячного простою та впроваджував посилені протоколи безпеки, які стали новими глобальними стандартами з безпеки для «МакДональдз».

З 21 липня 2025 року Корбут стане регіональним директором з клієнтського досвіду «МакДональдз» у Польщі. Це один із найбільших європейських ринків компанії, який налічує понад 580 ресторанів, зазначають у пресслужбі «МакДональдз».

Операційний відділ «МакДональдз» в Україні очолить Ірина Кириленко. Вона долучилася до команди компанії 22 роки тому. Пройшла шлях від працівниці ресторану до операційної директорки.

У вересні 2023 року вона повернулася у Київ із Варшави, де протягом року працювала консультанткою з клієнтського досвіду у польському офісі компанії, здобуваючи міжнародний досвід.

Контекст

У 2024-му ресторани McDonaldʼs в Україні відвідали 103 млн клієнтів, що на 16% більше, ніж у попередньому році. Компанія поступово повертається до показника 2021-го, який становив 125 млн клієнтів, казали у пресслужбі McDonaldʼs.

У будівництво та модернізацію своїх українських ресторанів у минулому році McDonaldʼs інвестував 1,8 млрд грн та сплатив понад 2,6 млрд грн податків до держбюджету. У мережі працює майже 10 000 працівників, «що також близько до 2021 року», розповідали у пресслужбі компанії.

Згідно з оцінками McDonaldʼs, мережа має потенціал до 500 ресторанів на українському ринку. У 2025 році компанія планує відкрити девʼять нових закладів і продовжуватиме модернізацію тих, що були збудовані раніше. З урахуванням безпекової ситуації пріоритетними для зростання залишаються центральні та західні області країни, кажуть у пресслужбі компанії.

У 2025 році компанія повернула сніданки у всі свої ресторани. Водночас McDonaldʼs планує запровадити в Україні послугу MOP – mobile order and pay: користувачі зможуть здійснювати й оплачувати замовлення безпосередньо з власних смартфонів.