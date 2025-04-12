McDonaldʼs відкрив свій перший ресторан на Закарпатті. Він працюватиме цілодобово 

McDonaldʼs Україна відкрив 12 квітня 2025 року ресторан в Ужгороді. Цей заклад – перший у Закарпатській області. Про це Forbes Ukraine повідомили в пресслужбі McDonaldʼs Україна.

Ключові факти

Перший McDonaldʼs на Закарпатті відкрився в Ужгороді на проспекті Свободи, 12. Він розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 кв. м, і може розмістити 64 клієнти у залі та 102 на терасі. Ресторан став 111-м закладом McDonaldʼs, який працює в Україні.

Графік роботи зали ресторану та «МакДелівері» — з 7:00 до 23:00, а «МакДрайв» працюватиме цілодобово. «Ресторан в Ужгороді стане першим закладом мережі від початку повномасштабного вторгнення, який працюватиме цілодобово», – зазначають у пресслужбі McDonaldʼs Україна. У новому закладі працюватимуть понад 80 людей.

«У плані на цей рік відкрити ще сім нових ресторанів», – каже директор з розвитку «МакДональдз» в Україні Віталій Стефурак.

Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У 2024-му ресторани McDonaldʼs в Україні відвідали 103 млн клієнтів, що на 16% більше, ніж у попередньому році. Компанія поступово повертається до показника 2021-го, який становив 125 млн клієнтів, кажуть у пресслужбі McDonaldʼs.

У будівництво та модернізацію своїх українських ресторанів у минулому році McDonaldʼs інвестував 1,8 млрд грн та сплатив понад 2,6 млрд грн податків до держбюджету. У мережі працює майже 10 000 працівників, «що також близько до 2021 року», кажуть у пресслужбі компанії.

Згідно з оцінками McDonaldʼs, мережа має потенціал до 500 ресторанів на українському ринку. У 2025 році компанія планує відкрити девʼять нових закладів і продовжуватиме модернізацію тих, що були збудовані раніше. З урахуванням безпекової ситуації пріоритетними для зростання залишаються центральні та західні області країни, кажуть у пресслужбі компанії.

У 2025 році компанія розглядає можливість повернути сніданки у всі свої ресторани. Водночас McDonaldʼs планує запровадити в Україні послугу MOP – mobile order and pay: користувачі зможуть здійснювати й оплачувати замовлення безпосередньо з власних смартфонів.

У минулому році компанія відмовилася від пластикових столових приборів, пластикових трубочок, гумових рукавичок у зоні виробництва, паперових вкладишів для таць та скоротила використання кришечок для стаканів. Відповідне річне споживання пластику скорочено на 131 т, гуми – на 70 т та паперу – на 100 т.