Уряд України та місія МВФ обговорили нову Програму розширеного фінансування на 2026–2029 роки та проєкт державного бюджету на 2026 рік, ухвалення якого потрібно для запуску програми. Голосування за бюджет у Верховній Раді очікують не пізніше 2 грудня. Про це повідомила за підсумками зустрічі премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Місія працює цього тижня в Києві разом з командою уряду та НБУ над новою Програмою розширеного фінансування на період 2026-2029, яка необхідна для підтримки макрофінансової стабільності нашої держави в умовах повномасштабного вторгнення», – написала Свириденко.
- Сторони обговорили проєкт державного бюджету-2026, внесений до Верховної Ради, і ухвалення якого є необхідним в контексті затвердження нової програми. «Разом з партнерами з МВФ висловили сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня», – зазначила прем’єр.
- Свириденко наголосила, що потрібно зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку 1 кварталу 2026 року.
- За її словами, уряд проінформував Місію про план дій для перезавантаження системи управління в енергетичній галузі, зокрема запуск конкурсу на новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом» та початок аудиту компанії.
Контекст
9 вересня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко офіційно звернулася до МВФ з проханням про запуск нової програми співпраці.
17 листопада місія МВФ під керівництвом Гевіна Грея розпочала переговори з українською владою про нову програму розширеного фінансування (EFF).
Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період нової чотирирічної програми з МВФ у межах $150–170 млрд.
Нова програма з МВФ фокусуватиметься на реформах податкової та митної систем, легалізації криптоактивів, а також на забезпеченні макрофінансової стабільності України, розповідав в інтервʼю Forbes Ukraine розповів голова НБУ Андрій Пишний.
Фінансування за новою програмою з МВФ може скласти $8–8,5 млрд на 2026–2029 роки – такий обсяг попередньо узгодили українська влада та Фонд. Однією з умов запуску програми є надання Україні анонсованого головою Єврокомісії Reparation Loan для балансування бюджетного дефіциту, зазначають джерела Forbes Ukraine. Деталі програми – читайте у матеріалі Forbes.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.