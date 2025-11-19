Уряд України та місія МВФ обговорили нову Програму розширеного фінансування на 2026–2029 роки та проєкт державного бюджету на 2026 рік, ухвалення якого потрібно для запуску програми. Голосування за бюджет у Верховній Раді очікують не пізніше 2 грудня. Про це повідомила за підсумками зустрічі премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Деталі

«Місія працює цього тижня в Києві разом з командою уряду та НБУ над новою Програмою розширеного фінансування на період 2026-2029, яка необхідна для підтримки макрофінансової стабільності нашої держави в умовах повномасштабного вторгнення», – написала Свириденко.

Сторони обговорили проєкт державного бюджету-2026, внесений до Верховної Ради, і ухвалення якого є необхідним в контексті затвердження нової програми. «Разом з партнерами з МВФ висловили сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня», – зазначила прем’єр.

Свириденко наголосила, що потрібно зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку 1 кварталу 2026 року.

За її словами, уряд проінформував Місію про план дій для перезавантаження системи управління в енергетичній галузі, зокрема запуск конкурсу на новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом» та початок аудиту компанії.

Контекст

9 вересня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко офіційно звернулася до МВФ з проханням про запуск нової програми співпраці.

17 листопада місія МВФ під керівництвом Гевіна Грея розпочала переговори з українською владою про нову програму розширеного фінансування (EFF).

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період нової чотирирічної програми з МВФ у межах $150–170 млрд.

Нова програма з МВФ фокусуватиметься на реформах податкової та митної систем, легалізації криптоактивів, а також на забезпеченні макрофінансової стабільності України, розповідав в інтервʼю Forbes Ukraine розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Фінансування за новою програмою з МВФ може скласти $8–8,5 млрд на 2026–2029 роки – такий обсяг попередньо узгодили українська влада та Фонд. Однією з умов запуску програми є надання Україні анонсованого головою Єврокомісії Reparation Loan для балансування бюджетного дефіциту, зазначають джерела Forbes Ukraine. Деталі програми – читайте у матеріалі Forbes.