Нова програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може передбачати фінансування в обсязі близько $8 млрд на наступні чотири роки. Про це повідомила 17 листопада голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народна депутатка від «Слуги народу» Роксолана Підласа після зустрічі з представниками місії МВФ.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Представники місії Фонду на чолі з Гевіном Греєм уже обговорили з українською стороною параметри держбюджету на 2026 рік. Саме його ухвалення в межах погодженого з Фондом дефіциту стане головною попередньою умовою для запуску програми.
- За словами народної депутатки, запропонований МВФ обсяг фінансування – близько $8 млрд на чотири роки.
- «Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ – ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту», – наголосила Підласа.
- Рішення борду МВФ очікується у січні, і в разі схвалення Україна одразу отримає перший транш, зазначила голова бюджетного комітету.
- Вона додала, що окремий акцент МВФ робить на збільшенні доходів держбюджету, насамперед через закриття податкових схем та ухилення від сплати податків.
Контекст
9 вересня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко офіційно звернулася до МВФ з проханням про запуск нової програми співпраці.
17 листопада місія МВФ під керівництвом Гевіна Грея розпочала переговори з українською владою про нову програму розширеного фінансування (EFF).
Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період нової чотирирічної програми з МВФ у межах $150–170 млрд.
Нова програма з МВФ фокусуватиметься на реформах податкової та митної систем, легалізації криптоактивів, а також на забезпеченні макрофінансової стабільності України, розповідав в інтервʼю Forbes Ukraine розповів голова НБУ Андрій Пишний.
Фінансування за новою програмою з МВФ може скласти $8–8,5 млрд на 2026–2029 роки – такий обсяг попередньо узгодили українська влада та Фонд. Однією з умов запуску програми є надання Україні анонсованого головою Єврокомісії Reparation Loan для балансування бюджетного дефіциту, зазначають джерела Forbes Ukraine. Деталі програми – читайте у матеріалі Forbes.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.