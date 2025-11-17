Нова програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може передбачати фінансування в обсязі близько $8 млрд на наступні чотири роки. Про це повідомила 17 листопада голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народна депутатка від «Слуги народу» Роксолана Підласа після зустрічі з представниками місії МВФ.

Деталі

Представники місії Фонду на чолі з Гевіном Греєм уже обговорили з українською стороною параметри держбюджету на 2026 рік. Саме його ухвалення в межах погодженого з Фондом дефіциту стане головною попередньою умовою для запуску програми.

За словами народної депутатки, запропонований МВФ обсяг фінансування – близько $8 млрд на чотири роки.

«Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ – ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту», – наголосила Підласа.

Рішення борду МВФ очікується у січні, і в разі схвалення Україна одразу отримає перший транш, зазначила голова бюджетного комітету.

Вона додала, що окремий акцент МВФ робить на збільшенні доходів держбюджету, насамперед через закриття податкових схем та ухилення від сплати податків.

Контекст

9 вересня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко офіційно звернулася до МВФ з проханням про запуск нової програми співпраці.

17 листопада місія МВФ під керівництвом Гевіна Грея розпочала переговори з українською владою про нову програму розширеного фінансування (EFF).

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період нової чотирирічної програми з МВФ у межах $150–170 млрд.

Нова програма з МВФ фокусуватиметься на реформах податкової та митної систем, легалізації криптоактивів, а також на забезпеченні макрофінансової стабільності України, розповідав в інтервʼю Forbes Ukraine розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Фінансування за новою програмою з МВФ може скласти $8–8,5 млрд на 2026–2029 роки – такий обсяг попередньо узгодили українська влада та Фонд. Однією з умов запуску програми є надання Україні анонсованого головою Єврокомісії Reparation Loan для балансування бюджетного дефіциту, зазначають джерела Forbes Ukraine. Деталі програми – читайте у матеріалі Forbes.