«Менше, ніж очікували». МВФ пропонує Україні $8 млрд на чотири роки

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Нова програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може передбачати фінансування в обсязі близько $8 млрд на наступні чотири роки. Про це повідомила 17 листопада голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народна депутатка від «Слуги народу» Роксолана Підласа після зустрічі з представниками місії МВФ.

  • Представники місії Фонду на чолі з Гевіном Греєм уже обговорили з українською стороною параметри держбюджету на 2026 рік. Саме його ухвалення в межах погодженого з Фондом дефіциту стане головною попередньою умовою для запуску програми. 
  • За словами народної депутатки, запропонований МВФ обсяг фінансування – близько $8 млрд на чотири роки. 
  • «Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ – ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту», – наголосила Підласа.
  • Рішення борду МВФ очікується у січні, і в разі схвалення Україна одразу отримає перший транш, зазначила голова бюджетного комітету.
  • Вона додала, що окремий акцент МВФ робить на збільшенні доходів держбюджету, насамперед через закриття податкових схем та ухилення від сплати податків.

Контекст

9 вересня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко офіційно звернулася до МВФ з проханням про запуск нової програми співпраці.

17 листопада місія МВФ під керівництвом Гевіна Грея розпочала переговори з українською владою про нову програму розширеного фінансування (EFF). 

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період нової чотирирічної програми з МВФ у межах $150–170 млрд.

Нова програма з МВФ фокусуватиметься на реформах податкової та митної систем, легалізації криптоактивів, а також на забезпеченні макрофінансової стабільності України, розповідав в інтервʼю Forbes Ukraine розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Фінансування за новою програмою з МВФ може скласти $8–8,5 млрд на 2026–2029 роки – такий обсяг попередньо узгодили українська влада та Фонд. Однією з умов запуску програми є надання Україні анонсованого головою Єврокомісії Reparation Loan для балансування бюджетного дефіциту, зазначають джерела Forbes Ukraine. Деталі програми – читайте у матеріалі Forbes.

