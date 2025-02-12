Дмитро Липпа заявив, що залишає посаду керівника «Оператора ГТС»

Генеральний директор «Оператора ГТС» Дмитро Липпа оголосив про свій відхід з посади після завершення опалювального сезону 2024/2025. Про це він повідомив 12 лютого у Facebook.

Деталі

«Після завершення опалювального сезону 2024/2025 я завершу роботу на посаді генерального директора «Оператора ГТС». Кінець зими вже близько, тож можна оголосити про це публічно. Процес змін розпочинається і має пройти якісно», – написав він.

За його словами, нового керівника обиратиме наглядова рада через конкурс, який проведе рекрутингова агенція. До моменту призначення наступника Липпа продовжить виконувати свої обов’язки.

Контекст

Дмитро Липпа очолив «Оператор ГТС» у 2023 році, маючи значний управлінський досвід у промисловому секторі. Він реалізовував проєкти з підвищення операційної ефективності та модернізації виробництва.

Освіту здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, отримав ступінь MBA у швейцарській бізнес-школі IMD.

До переходу в «Оператор ГТС» Липпа обіймав керівну посаду на металургійному комбінаті «Каметсталь».