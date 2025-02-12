Дмитро Липпа заявив, що залишає посаду керівника «Оператора ГТС»

Генеральний директор «Оператора ГТС» Дмитро Липпа оголосив про свій відхід з посади після завершення опалювального сезону 2024/2025. Про це він повідомив 12 лютого у Facebook.
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Деталі
- «Після завершення опалювального сезону 2024/2025 я завершу роботу на посаді генерального директора «Оператора ГТС». Кінець зими вже близько, тож можна оголосити про це публічно. Процес змін розпочинається і має пройти якісно», – написав він.
- За його словами, нового керівника обиратиме наглядова рада через конкурс, який проведе рекрутингова агенція. До моменту призначення наступника Липпа продовжить виконувати свої обов’язки.
Контекст
Дмитро Липпа очолив «Оператор ГТС» у 2023 році, маючи значний управлінський досвід у промисловому секторі. Він реалізовував проєкти з підвищення операційної ефективності та модернізації виробництва.
Освіту здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, отримав ступінь MBA у швейцарській бізнес-школі IMD.
До переходу в «Оператор ГТС» Липпа обіймав керівну посаду на металургійному комбінаті «Каметсталь».
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