Панама звернулася до ООН через погрози Трампа відібрати Панамський канал

Посол Панами в ООН Елой Альфаро де Альба звернувся до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з листом, у якому висловив занепокоєння щодо заяв президента США Дональда Трампа про наміри відновити контроль над Панамським каналом. Про це пише Reuters 21 січня.
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Деталі
- У листі Альба зазначив, що відповідно до Статуту ООН країни «повинні утримуватися від загрози застосування сили в міжнародних відносинах щодо територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави».
- Лист було розповсюджено серед 15 членів Ради Безпеки ООН.
Контекст
Панамський канал зʼєднує Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем та Атлантичним океаном і розташований на Панамському перешийку на території Панами. Він відповідає за 2,5% світової морської торгівлі, і щорічно через нього проходить до 14 000 суден. Панамський канал має стратегічне значення для імпорту автомобілів та інших комерційних товарів з Азії до США, а також для експорту американських товарів, зокрема природного газу. Як зазначало агентство Reuters, Китай не контролює і не управляє каналом, однак дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings керує двома портами на входах у канал.
Сполучені Штати в основному побудували канал і понад десятиліття адміністрували територію, що оточувала цей прохід. Проте в 1977 році США та Панама підписали угоди, що проклали шлях до повернення каналу під повний контроль Панами. Сполучені Штати передали його у 1999 році після періоду спільного управління.
Намір відновити контроль над Панамським каналом Трамп озвучив у грудні 2024 року. Це він підтвердив під час інавгураційної промови 20 січня, звинувативши уряд Панами в невиконанні обіцянок щодо тарифів на проходження каналом.
Президент Панами Хосе Рауль Муліно Кінтеро відповів, заявивши, що «кожен квадратний метр Панамського каналу належить Панамі й належатиме Панамі».
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