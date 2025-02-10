Добудова енергоблоків. НАБУ відкрило справу про розтрату 430 млн грн в «Енергоатомі»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило справу про розтрату 430 млн грн на будівництво нових атомних енергоблоків. Про це 10 лютого повідомив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на відповідний витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань. Провадження було зареєстроване 23 січня 2025 року.

Деталі

Кваліфікація кримінального правопорушення: Частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо це вчинено в особливо великих розмірах або організованою групою).

В обставинах правопорушення зазначено, що службові особи НАЕК «Енергоатом» у період 2024–2025 років здійснили розтрату коштів у сумі понад 430 млн грн.

Гроші були спрямовані на виконання вимог Закону «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проєктування, будівництво та введення в експлуатацію об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» №2861-IV від 08.09.2005 року.

«Ми, групою народних депутатів (Железняк, Радіна, Совсун, Хлапук), декілька місяців збирали факти, як керівництво «Енергоатому» витрачало кошти на різні активності, повʼязані з будівництвом блоків… Всі ці факти та дані зібрані і передані до НАБУ», – написав Железняк у себе в телеграм-каналі.

Скріншот витягу, який опублікував Ярослав Железняк

Контекст

На тлі ударів Росії по українській енергетиці очільник Міненерго Герман Галущенко активно просуває ідею добудови Хмельницької АЕС. Щоб реалізувати проєкт, Галущенку потрібне рішення Верховної Ради. Третій блок ХАЕС, за даними міністра, був готовий на 80%, четвертий – на 30%.

Щоб завершити будівництво третього енергоблока, не вистачає реактора і турбіни, заявляв в.о. голови правління «Енергоатома» Петро Котін. Частину обладнання Україна може придбати у Болгарії, де у 1990-х було заморожене будівництво двох реакторів АЕС «Белене», яку будував російський «Росатом».

Обладнання коштуватиме Україні понад $600 млн, писало WSJ із посиланням на болгарських посадовців.

«Енергоатом» закуповував за 32 млн грн 45 модульних вагончиків для співробітників, які проводять відновлювальні роботи на ХАЕС. Загалом, за словами Котіна, до проєкту вже залучено 600 співробітників, частина яких – з окупованої Запорізької АЕС. До кінця року їх чисельність буде збільшена до 2000. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

17 грудня 2024 року Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

4 лютого президент Володимир Зеленський закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

«Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України й енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проєкт», – Зеленський у відеозверненні.