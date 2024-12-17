Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС

Верховна Рада України зняла з розгляду законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Деталі

Документ стояв першим у порядку денному сьогоднішнього засідання для ухвалення за основу, додав нардеп.

Попри зняття законопроєкту з розгляду, парламент зберігає право повернутися до його розгляду в майбутньому.

Контекст

Законопроєкт про будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, зареєстрований урядом у квітні 2024 року під №11146, отримав підтримку енергетичного комітету Верховної Ради 17 червня для ухвалення за основу. Невдовзі спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що серед депутатів є значний консенсус щодо цього документа.

Проте вже 18 червня законопроєкт було знято з розгляду у сесійній залі. Член енергетичного комітету Андрій Жупанин, категорично виступаючи проти нього, припустив, що це стало наслідком резонансу та браку голосів для його підтримки. Жупанин назвав документ таким, що суперечить інтересам держави, зокрема через плани закупівлі двох ядерних реакторів виробництва «Росатома» з недобудованої АЕС «Белене» в Болгарії.

Історія з реакторами для ХАЕС почалася ще у липні 2023 року, коли парламент Болгарії уповноважив свого міністра енергетики вести переговори з українським Міненерго щодо продажу обладнання, що призначалося для АЕС «Белене». Цей проєкт Болгарія скасувала у 2012 році, а для укладення такої угоди необхідне законодавче рішення про будівництво ХАЕС-3 і ХАЕС-4.