Український оборонно-промисловий комплекс отримав новий інструмент для інтеграції в європейську оборонну систему – платформу ASD Connect. Вона призначена для встановлення прямих контактів між українськими виробниками оборонної продукції та європейськими компаніями. Про її презентацію повідомила Українська Рада Зброярів.

Деталі

«Платформа ASD Connect розроблена для компаній будь-якого розміру – від малих до великих. Вона дозволяє розміщувати запити на постачання, знаходити партнерів для спільних проєктів, залучати інвестиції та брати участь у грантових програмах», – зазначається у дописі організації.

Наразі платформа функціонує в тестовому режимі за участі 250 європейських організацій. Офіційний запуск заплановано на вересень 2025 року. До кінця року до платформи планують залучити понад 1 000 європейських компаній та щонайменше 150 українських виробників.

Контекст

7 липня в Україні запрацювала цифрова система DOT-Chain Defence, яка спрощує та прискорює постачання озброєння для Сил оборони. Цей маркетплейс зброї створений для оперативного забезпечення потреб фронту.

У пілотному проєкті беруть участь 10 бригад ЗСУ. Для цього Міністерство оборони виділило Агенції оборонних закупівель 1 млрд грн. За ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу можуть замовляти FPV-дрони, а незабаром – також інші типи БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби та роботизовані комплекси.