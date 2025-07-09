Український оборонно-промисловий комплекс отримав новий інструмент для інтеграції в європейську оборонну систему – платформу ASD Connect. Вона призначена для встановлення прямих контактів між українськими виробниками оборонної продукції та європейськими компаніями. Про її презентацію повідомила Українська Рада Зброярів.
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Деталі
- «Платформа ASD Connect розроблена для компаній будь-якого розміру – від малих до великих. Вона дозволяє розміщувати запити на постачання, знаходити партнерів для спільних проєктів, залучати інвестиції та брати участь у грантових програмах», – зазначається у дописі організації.
- Наразі платформа функціонує в тестовому режимі за участі 250 європейських організацій. Офіційний запуск заплановано на вересень 2025 року. До кінця року до платформи планують залучити понад 1 000 європейських компаній та щонайменше 150 українських виробників.
Контекст
7 липня в Україні запрацювала цифрова система DOT-Chain Defence, яка спрощує та прискорює постачання озброєння для Сил оборони. Цей маркетплейс зброї створений для оперативного забезпечення потреб фронту.
У пілотному проєкті беруть участь 10 бригад ЗСУ. Для цього Міністерство оборони виділило Агенції оборонних закупівель 1 млрд грн. За ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу можуть замовляти FPV-дрони, а незабаром – також інші типи БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби та роботизовані комплекси.
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