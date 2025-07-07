В Україні почала працювати нова цифрова платформа DOT-Chain Defence, яка спрощує та прискорює забезпечення Сил оборони озброєнням. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров 7 липня.

Деталі

Система діє як маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення потреб фронту. У пілотному проєкті беруть участь 10 бригад ЗСУ, для яких Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель 1 млрд грн.

На ці кошти бригади через IT-платформу Державного оператора тилу зможуть замовляти FPV-дрони, а незабаром – інші безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та роботизовані комплекси.

Кожна військова частина зможе самостійно обирати необхідне обладнання для виконання завдань. Агенція оборонних закупівель забезпечить фінансування та доставку без зайвих бюрократичних процедур. У Міноборони зазначили, що постачання скоротиться з місяців до кількох тижнів.

Система DOT-Chain Defence створена за прикладом моделі постачання харчування для армії.

Як працює платформа:

Військові самостійно вибирають і замовляють потрібне обладнання, бронюють його, бачать терміни доставки, залишають відгуки та отримують швидку відповідь.

Виробники отримують прозорий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових.

Держава аналізує реальні потреби фронту, приймає рішення на основі даних, підтримує розвиток оборонно-промислового комплексу та впроваджує інновації.

Контекст

У січні Міноборони разом з ДОТ анонсували запуск ІТ-платформи Dot-Chain Defence для керування постачанням безпілотників і засобів РЕБ до військових підрозділів.

У червні Агенція оборонних закупівель і Державний оператор тилу провели онлайн-зустріч із представниками понад 50 військових підрозділів, де продемонстрували можливості цієї ІТ-системи.

Про те, як ініціативу оцінюють виробники, читайте в матеріалі Forbes.