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«Скандал підняв тему, щоб більше людей ішло в оборонку». Вік 24-річної Катерини Михалко з обʼєднання зброярів викликав резонанс через пост нардепа. Якими проєктами вона займається насправді?

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Флешмоб я в 24, Олексій Гончаренко, Технологічні сили України /надано пресслужбою

Народний депутат Олексій Гончаренко піддав сумніву управлінський досвід Катерини Михалко і помилково зазначив, що ТСУ займаються експортом. Фото надано пресслужбою

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Народний депутат Олексій Гончаренко 26 червня написав у Facebook допис про виконавчу директорку обʼєднання приватних виробників зброї «Технологічні сили України» (ТСУ) Катерину Михалко, 24. Депутат помилково зазначив, що ТСУ займаються експортом зброї й здивувався, як Михалко отримала цю посаду в такому віці. Чим насправді займається ТСУ? Як зайти в оборонну сферу з цивільним бекграундом? Наскільки потрібно дерегулювати оборонку? Бліцінтервʼю.

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В українському сегменті Facebook та Instagram флешмоб «А я от у 24 роки…», де люди діляться, ким вони були у цьому віці. Його підтримала членкиня ради директорів «Дарниця» Катерина Загорій, екскерівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв, дослідник Інституту поведінкових досліджень при American University Kyiv Володимир Вахітов та десятки інших людей. 

Причина – допис нардепа Олексія Гончаренка про 24-річну Катерину Михалко, яка з 2023-го очолює об’єднання оборонних компаній Технологічні сили України (ТСУ). Членами є понад 70 компаній, зокрема українські виробники дронів «Укрспецсистемс», «Атлон авіа», Skyeton, німецький єдиноріг Quantum Systems тощо. 

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