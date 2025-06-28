Народний депутат Олексій Гончаренко 26 червня написав у Facebook допис про виконавчу директорку обʼєднання приватних виробників зброї «Технологічні сили України» (ТСУ) Катерину Михалко, 24. Депутат помилково зазначив, що ТСУ займаються експортом зброї й здивувався, як Михалко отримала цю посаду в такому віці. Чим насправді займається ТСУ? Як зайти в оборонну сферу з цивільним бекграундом? Наскільки потрібно дерегулювати оборонку? Бліцінтервʼю.

В українському сегменті Facebook та Instagram флешмоб «А я от у 24 роки…», де люди діляться, ким вони були у цьому віці. Його підтримала членкиня ради директорів «Дарниця» Катерина Загорій, екскерівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв, дослідник Інституту поведінкових досліджень при American University Kyiv Володимир Вахітов та десятки інших людей.

Причина – допис нардепа Олексія Гончаренка про 24-річну Катерину Михалко, яка з 2023-го очолює об’єднання оборонних компаній Технологічні сили України (ТСУ). Членами є понад 70 компаній, зокрема українські виробники дронів «Укрспецсистемс», «Атлон авіа», Skyeton, німецький єдиноріг Quantum Systems тощо.