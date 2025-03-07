Рівень довіри українців до Зеленського зріс до 67% на тлі загострення відносин із США – опитування КМІС

У період 14 лютого до 4 березня рівень довіри до президента Володимира Зеленського зріс на 10% до 67%, порівняно із результатами попереднього опитування, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29% (раніше – 37%), свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). За період опитування відбулося багато резонансних подій, зокрема – суперечка у Білому Домі 28 лютого.
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Ключові факти
- Станом на першу половину лютого 2025 року, до загострення відносин України і США, 57% українців довіряли президенту Зеленському, не довіряли – 37%. Баланс довіри-недовіри становив +20%.
- Нове опитування показало, що у період 14 лютого – 4 березня рівень довіри зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився до +38%.
- Уже в період 14-28 лютого довіра стала вищою, ніж 4-9 лютого, а на період 1-4 березня довіра до Зеленського зросла до 68%. Недовіра в період 1-4 березня становила 27%. Баланс довіри-недовіри на період 1-4 березня становив +41%.
- У всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри-недовіри – позитивний. Довіра президенту трохи нижча на Сході України, але навіть у цьому регіоні більшість довіряють Зеленському – 60% довіряють і 36% не довіряють. В інших регіонах (Захід, Центр, Південь) 66-69% довіряють і 28-30% не довіряють йому.
- Основною причиною єднання і підвищення довіри президенту – не атаки на нього персонально, повідомив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. Зокрема, українці сприймають риторику нової влади США як атаку на всю Україну і всіх українців.
Про дослідження
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру президенту. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних регіонах України було опитано 1029 респондентів віком від 18 років.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.
Контекст
Трамп раніше звинувачував Зеленського в тому, що він «диктатор без виборів», а його рейтинг начебто вже впав до 4%. 19 лютого КМІС оприлюднив результати опитування українців, які показали, що 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському, водночас не довіряють йому 37%.
Представники кабінету Трампа пропонують Зеленському піти у відставку, якщо він повністю не підтримає план США щодо якнайшвидшого припинення війни, навіть якщо це вимагатиме серйозних поступок з боку України. Після сутички в Білому домі 28 лютого розмови про те, що «Зеленський має піти» лише посилилася. Ідею дострокових президентських виборів також просуває Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського.
Високопосадовці з оточення президента США провели секретні переговори з деякими з політичних опонентів президента України Володимира Зеленського у Києві, писало видання Politico. Депутати Петро Порошенко та Юлія Тимошенко офіційно прокоментували свої перемовини зі США, додавши, що вибори під час війни неможливі.
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