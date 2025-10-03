Нафтопереробний завод в Орську (Оренбурзька обл., РФ), вранці 3 жовтня перебуває під атакою дронів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Місто Орськ розташоване приблизно за 1500 км від кордону України.

Деталі

Проросійські джерела повідомляють про збиття безпілотників, щонайменше два з них могли впасти в межах міста. За їхніми даними, йшлося про дрони типу «Лютий».

У місті Орськ розташований один основний нафтопереробний завод — Орський НПЗ (офіційна назва: ПАТ «Орскнефтеоргсинтез», або АТ «Орскнефтеоргсинтез»). Проєктна потужність переробки: 6,6 млн т на рік. Фактична переробка сировини (нафти та газового конденсату) в 2023 році становила 4,55 млн т. Входить у третю десятку російських НПЗ за потужністю. Належить групі Сафмар (яка також володіє раніше атакованими у серпні-вересні Афіпським та Краснодарським НПЗ).

Контекст

З початку 2024 року ЗСУ сконцентрувалася на ударах по обʼєктах паливно-енергетичного комплексу Росії. Українські дрони атакували російські НПЗ і нафтобази щонайменше 30 разів. Під ударами опинилися майже всі великі заводи в європейській частині РФ.

Після весняної перерви Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи. Пік влучань припав на серпень, коли було атаковано вісім НПЗ. Які саме заводи було уражено та наскільки це відчутно для Росії, читайте тут.