В Україні запустили серійне виробництво дрона–перехоплювача Octopus, призначеного для збиття ударних БПЛА типу Shahed. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль 14 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Технологію вже передали трьом першим виробникам, а ще 11 компаній готують потужності для випуску.
- Octopus – українська розробка, створена у співпраці з Великою Британією. У жовтні британське Міноборони анонсувало плани постачати тисячі таких дронів Україні щомісяця.
- За словами Шмигаля, дрон пройшов бойові випробування: ефективний вночі, під РЕБ і на низьких висотах.
Контекст
У квітні 2025 року український ОПК презентував дрон-перехоплювач Shahed. Відео з новинкою опублікував президент Володимир Зеленський.
За даними розробників, за останні два місяці дрон збив понад 20 російських Shahed.
Станом на червень 2025 року в екосистемі Brave1 технології перехоплення та знищення Shahed розробляли 15 компаній.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.