В Україні запустили серійне виробництво дрона–перехоплювача Octopus, призначеного для збиття ударних БПЛА типу Shahed. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль 14 листопада.

Деталі

Технологію вже передали трьом першим виробникам, а ще 11 компаній готують потужності для випуску.

Octopus – українська розробка, створена у співпраці з Великою Британією. У жовтні британське Міноборони анонсувало плани постачати тисячі таких дронів Україні щомісяця.

За словами Шмигаля, дрон пройшов бойові випробування: ефективний вночі, під РЕБ і на низьких висотах.

Контекст

У квітні 2025 року український ОПК презентував дрон-перехоплювач Shahed. Відео з новинкою опублікував президент Володимир Зеленський.

За даними розробників, за останні два місяці дрон збив понад 20 російських Shahed.

Станом на червень 2025 року в екосистемі Brave1 технології перехоплення та знищення Shahed розробляли 15 компаній.