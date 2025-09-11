Велика Британія розпочне серійне виробництво тисяч дронів-перехоплювачів українського зразка, які передаватиме для потреб Збройних Сил України. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль 11 вересня.

Деталі

Відповідну угоду Шмигаль підписав у Лондоні з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Документ продовжує домовленості між президентом України Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером про поглиблення промислової кооперації.

На першому етапі заплановано виготовити 1000 таких дронів, і всі вони будуть спрямовані в Україну.

За словами Шмигаля, українські дрони-перехоплювачі вже довели свою високу ефективність у протидії «шахедному» терору з боку Росії, коштуючи значно менше за традиційні ракети ППО.

Під час зустрічі у британській столиці міністри обговорили практичні кроки з реалізації угоди. Шмигаль охарактеризував її як ключовий елемент виконання Угоди про столітнє партнерство між Україною та Великою Британією.

«Ми плануємо розширювати ці ініціативи, залучати додаткові інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально надійно захищати українські міста та цивільне населення від російських авіаударів», – підсумував голова українського Міноборони.

Контекст

12 січня 2024 року Україна та Велика Британія уклали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Цей документ став першим, що реалізує декларацію G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.

У січні 2025 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про сторічне партнерство. Вона передбачає щорічну військову допомогу Україні на суму щонайменше $3,6 млрд стільки, скільки буде потрібно.

У квітні Велика Британія надала Україні пакет військової допомоги на суму близько $1 млрд для закупівлі систем ППО та артилерії. У травні Лондон виділив $3 млрд з прибутків від заморожених російських активів на підтримку оборони України. У червні Україна отримала від Великої Британії близько £1,7 млрд ($2,3 млрд) для додаткових закупівель озброєння.

Зеленський раніше зазначав, що Росія має намір щодня запускати від 700 до 1000 дронів, проте Україна розробила контрзахід. Йдеться про дрони-перехоплювачі, які, як підкреслив президент, уражають переважну частину ворожих цілей. В кінці липня він оголосив про укладення нових контрактів на такі дрони на суму понад 3 млрд грн.