Український виробник безпілотників «Генерал Черешня» запускає у серійне виробництво дрон-перехоплювач Shahed «Генерал Черешня Bullet», йдеться в повідомленні компанії. Новий дрон виготовляється в декількох типах: нічний, денний та із системою донаведення.
Ключові факти
- Антишахедний дрон Bullet пройшов випробування та готовий до серійного виробництва, йдеться у повідомленні компанії. Максимальна швидкість безпілотника – 309 км/год. «Це забезпечує необхідну маневреність і швидкодію для перехоплення швидкоманевруючих цілей у повітрі», – йдеться у релізі виробника.
- Дрон Bullet виготовляється в декількох типах: нічний, денний та із системою донаведення. «Bullet – результат співпраці наших найкращих фахівців та військових, що в оперативні терміни змогли втілити новий БпЛА від концепції до серійного виробництва», – цитується у релізі засновник компанії «Генерал Черешня» Ярослав Гришин.
- Ціну в компанії не повідомляють. Люди, дотичні до ринку перехоплювачів та до компанії «Генерал Черешня» вказують, що ціна може бути трохи більше $2000. Мова йде про виробництво тисяч дронів на місяць.
Контекст
У квітні 2025 року український оборонно-промисловий комплекс представив дрон, здатний перехоплювати безпілотники Shahed. Кадри з розробкою були продемонстровані у відео президента Володимира Зеленського.
Дрон активно використовують для перехоплення російських Shahed, за останні два місяці він знищив понад 20 безпілотників цього типу, заявляють розробники.
Станом на червень 2025-го в екосистемі оборонного кластера Brave1 технології перехоплення та ураження Shahed розробляло 15 компаній.
«Генерал Черешня» – українська defence-tech компанія, яка займається розробкою та серійним виробництвом ударних FPV-дронів-камікадзе та дронів-перехоплювачів Виторг компанії за перші пів року 2025-го – 1,5 млрд грн. «Генерал Черешня» виробляє 50 000 дронів на місяць. Станом на липень 2025-го у компанії було 14 кодифікованих дронів, у процесі кодифікації знаходилося ще сім продуктів.
