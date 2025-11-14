В Украине запустили серийное производство дрона-перехватчика Octopus, предназначенного для сбития ударных БПЛА типа Shahed. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль 14 ноября.

Подробности

Технологию уже передали трем первым производителям, а еще 11 компаний готовят мощности для выпуска.

Octopus – украинская разработка, созданная в сотрудничестве с Великобританией. В октябре британское Минобороны анонсировало планы поставлять тысячи таких дронов Украине ежемесячно.

По словам Шмыгаля, дрон прошел боевые испытания: эффективен ночью, под РЭБ и на низких высотах.

Контекст

В апреле 2025 года украинский ОПК презентовал дрон-перехватчик Shahed. Видео с новинкой опубликовал президент Владимир Зеленский.

По данным разработчиков, за последние два месяца дрон сбил более 20 российских Shahed.

На июнь 2025 года в экосистеме Brave1 технологии перехвата и уничтожения Shahed разрабатывали 15 компаний.