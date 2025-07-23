Україна підписала чотири нові контракти на постачання дронів-перехоплювачів на суму понад 3 млрд грн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 23 липня.
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- «Ми ухвалили важливі рішення для посилення захисту наших міст і громад. Укладено ще чотири значні контракти на дрони-перехоплювачі, що доповнюють уже законтрактовані обсяги виробництва дронів, зокрема у співпраці з партнерами», – зазначив глава держави.
- За словами Зеленського, питання нарощування кількості захисних дронів опрацьовують військові та відповідні міністерства, зокрема прем’єр-міністр Денис Шмигаль і віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.
- Президент також наголосив, що триває контрактування дронів для потреб фронту та продовжується програма далекобійних ударів.
Контекст
За три роки обсяги виробництва зброї в Україні зросли у 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд.
30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводив дані у Forbes Ukraine ексміністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.
Держава активно розвиває ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко реагують на потреби фронту.
У 2025 році Міністерство оборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На ці цілі виділено понад 110 млрд грн, з яких більше 102 млрд грн буде спрямовано через Агенцію оборонних закупівель, зазначив Умєров.
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