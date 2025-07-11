Україна розвиває технології дронів-перехоплювачів як частину нової багатокомпонентної системи протиповітряної оборони. Як ЗСУ захищають українське небо – розповідає Юрій Мироненко, начальник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України

Дрони-перехоплювачі – одна з найбільш обговорюваних тем у суспільстві. Попри зростання інтересу, важливо розуміти: жоден, навіть найсучасніший дрон-перехоплювач, не може самотужки зупинити повітряний терор. Це лише один із компонентів багатошарової системи протидії, яку Україна послідовно розбудовує з урахуванням нових викликів війни.

Перехоплювачі: з чого починали і що маємо зараз

Коли в Україні почали працювати над дронами-перехоплювачами, готових рішень не було ані в нас, ані у партнерів. Усі технології створювалися фактично з нуля – адаптуючись до загроз, ми зробили значний прорив у розробці власного рішення.

Вже є перші результати: українські безпілотні системи беруть участь у відбитті масованих повітряних атак Росії, зокрема з використанням іранських Shahed. Перехоплення працює – це вже бойова практика. Йде масштабування: виробництво зростає, контракти укладено на 2025-й та 2026 роки, зокрема завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Іран розробляв технологію Shahed понад 20 років. Росія за понад три роки повномасштабної війни не створила жодного інноваційного рішення у сфері БпЛА. Україна ж із нуля створює нову систему, яка вже працює.

Очікувати миттєвого дива неправильно. Але ми йдемо правильним шляхом і демонструємо результат.

Комплексне рішення, а не одна «пігулка»

Проблема атак дронами-камікадзе типу Shahed не розв’язується одним видом озброєння – це складне, багатокомпонентне завдання, яке потребує системного підходу.

Україна починала боротьбу з БпЛА винятково класичними засобами ППО – це була єдина опора у 2022-му. У 2023–2024 роках головну роль у нічному реагуванні на атаки почали відігравати мобільні вогневі групи (МВГ). Паралельно посилювалися зенітні підрозділи, запроваджувалися нові радари та рішення у сфері радіоелектронної боротьби.

Дрони-перехоплювачі – наступний етап. Але їхня ефективність можлива лише за умови роботи в єдиній екосистемі: з радарним покриттям, координаційними центрами, підготовленими екіпажами та інтеграцією в систему ППО.

Наразі ця система вибудовується в межах окремого рішення Ставки верховного головнокомандувача, з визначеними зонами відповідальності, пілотними частинами, кількістю екіпажів, обсягами закупівель і моделями бойового застосування. До реалізації залучені Міноборони, Генштаб, Мінцифри та виробники.

Дрони-перехоплювачі як технологічне рішення

В основі українських дронів-перехоплювачів – штучний інтелект, який відповідає за їх наведення та адаптацію до змін у тактиці противника. Росія постійно змінює маршрути, висоту, швидкість польоту своїх дронів-камікадзе, тому ми змушені реагувати миттєво.

Дрон-перехоплювач – лише верхівка айсберга. За ним – десятки екіпажів, які щотижня проходять навчання. Протидія стає автоматизованою, швидкою, менш залежною від людського фактора.

Разом із цим удосконалюються МВГ, посилюється роль авіації, інтегрується цивільний компонент у систему протиповітряної оборони. Формується щільне радарне поле, що дає змогу виявляти цілі на ранній стадії.

Росія змінює тактику – ми змінюємо підходи

Ворог наростив інтенсивність атак. «Шахеди» атакують Україну щодня, масово, з різних напрямків, у комбінації з балістикою, керованими авіабомбами та приманками. Але разом із цим зростає і наша стійкість, гнучкість та адаптивність.

Кожна ніч для наших захисників – це не просто робота, це «гра на випередження», у якій ставка – життя цивільних. Ми аналізуємо кожен сценарій, адаптуємо системи, приймаємо нові рішення на рівні Ставки. І головне – зберігаємо режим тиші.

Бо кожне відео, кожна публікація про роботу перехоплювача, що зʼявляються у відкритому доступі – це орієнтир для ворога. Вони знають, де стоїть радар, яку ППО застосовано, як її обійти. Ми не можемо дозволити, щоб наші перемоги перетворювалися на вразливості. Тому головне правило сьогодні – мовчання рятує.

Інші розробки – в процесі. Україна створює власну систему

Дронів-перехоплювачів, які зараз перебувають на фінальній стадії випробувань, більше ніж один. Це кілька рішень різного класу, які адаптовані до різних сценаріїв атак. Частину з них уже випробувано в бойових умовах, інші готуються до запуску серійного виробництва.

Серед них є й рішення, які стали результатом співпраці з волонтерами, а також розробки приватних оборонних компаній.

Україна не просто захищається, а створює нову архітектуру оборони. Ми не шукаємо диво-зброю, а створюємо гнучку, адаптивну, технологічну систему, яка постійно вдосконалюється. Дрони-перехоплювачі – це лише один з її інструментів.