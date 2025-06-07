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Forbes Digital

Новий етап для ППО. Російські Shahed навчилися обходити РЕБ. Геймчейнджером мають стати ШІ-турелі. Як працює найбільш зріла з них Sky Sentinel

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

збиття дронів Shahed, повітряні цілі, ППО /колаж Анастасія Савеленко

З початку 2025-го Росія запускає по Україні від 2500 до близько 4000 дронів Shahed на місяць, рахував Forbes Ukraine. Фото колаж Анастасія Савеленко

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Близько трьох місяців тому росіяни знайшли спосіб як обходити український РЕБ, який ефективно боровся із Shahed. Закрити технологічну прогалину мають ШІ-турелі, Найбільш дієздатна – Sky Sentinel за $150 000. Що вона вміє?

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