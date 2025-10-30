«ДТЕК Київські електромережі» у 2025 році збільшила інвестиції в електромережі Києва на 9%, спрямувавши понад 1 млрд грн на модернізацію та ремонти, розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» генеральний директор компанії Денис Бондар. Це на 170 млн грн більше, ніж у 2024 році, коли компанія вклала 831 млн грн у оновлення інфраструктури.

Деталі

Компанія інвестували майже 140 млн грн у технічне обслуговування та поточні ремонти енергооб’єктів столиці. Загальна сума інвестицій у переоснащення та оновлення до кінця року перевищить 900 млн грн

У цьому році відремонтували 2859 кабельних ліній, близько 55 км повітряних ліній та 584 підстанції різного класу напруги. Вже завершено реконструкцію обладнання на трьох високовольтних підстанціях, замінено морально застарілі трансформатори та оновлено системи дистанційного керування у 14 розподільчих пунктах.

Додаткову допомогу надали міжнародні партнери: 12 нових трансформаторів, встановлених у Києві в рамках «Проєкту енергетичної безпеки», збільшили пропускну здатність мереж і підвищили надійність електропостачання у п’яти районах міста.

Для оперативного усунення можливих аварій сформовано аварійний запас обладнання на понад 36 млн грн, який до кінця року планують поповнити ще на 3,4 млн грн. Під час опалювального сезону 2025/26 у Києві працюватимуть 81 ремонтна бригада, а загалом мережі обслуговує 950 працівників виробничого персоналу.

За словами Дениса Бондаря, основний фокус під час війни – не кількість персоналу, а матеріальне та технічне забезпечення для забезпечення стабільного електропостачання.

Контекст

Для порівняння, у 2024 році «ДТЕК Київські електромережі» інвестували 831 млн грн у модернізацію мереж, включно з реконструкцією високовольтної підстанції, 8 розподільчих пунктів, 44 трансформаторних пунктів та 15 км кабельних ліній.

Росія перетворила удари по енергетичній інфраструктурі України на системну операцію, спрямовану не просто на тимчасове пошкодження мереж, а на знищення життєздатності великих територій країни напередодні зими. Мета атак – позбавити регіони тепла і світла, підірвати промисловість, спровокувати масову еміграцію та створити політичний тиск на Київ, пише The Economist.

Ця кампанія не хаотична: серія ударів по водопостачанню, підстанціях і електростанціях показала, що йдеться про стратегію руйнування балансу між виробництвом і розподілом енергії.