ДТЕК Енерго у першому півріччі 2025 року інвестував близько 4 млрд грн у ремонт і відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених через масовані атаки. Це перевищує загальні інвестиції за 2024 рік, повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Ремонтні роботи тривають безперервно. У компанії запевняють, що значну частину завдань уже виконано, але попереду ще багато роботи.

«Наші фахівці відновлюють не лише техніку, а й гарантують стабільність теплової генерації та енергосистеми загалом. Електроенергія – це основа життя, і ми робимо все, щоб вона була доступною навіть у найскладніші часи», – наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Контекст

Від початку повномасштабної війни ТЕС ДТЕК Енерго зазнали 205 ударів. Лише за минулий рік енергетична інфраструктура України пережила 13 масштабних атак. З лютого 2022 року внаслідок обстрілів ТЕС постраждали 56 енергетиків компанії, з них 4 загинули.

Минулого року компанія інвестувала 3,6 млрд грн у відновлення ТЕС і 7,5 млрд грн у підтримку вуглевидобутку в Україні, зміцнюючи надійність теплової генерації та стійкість енергосистеми країни.