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ДТЕК Енерго за пів року інвестував 4 млрд грн у відновлення ТЕС. Це більше, ніж за весь 2024 рік

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

ДТЕК Енерго за пів року інвестував 4 млрд грн у відновлення ТЕС. Це більше, ніж за весь 2024 рік /надано пресслужбою

надано пресслужбою

ДТЕК Енерго у першому півріччі 2025 року інвестував близько 4 млрд грн у ремонт і відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених через масовані атаки. Це перевищує загальні інвестиції за 2024 рік, повідомила пресслужба компанії.

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Деталі 

  • Ремонтні роботи тривають безперервно. У компанії запевняють, що значну частину завдань уже виконано, але попереду ще багато роботи.
  • «Наші фахівці відновлюють не лише техніку, а й гарантують стабільність теплової генерації та енергосистеми загалом. Електроенергія – це основа життя, і ми робимо все, щоб вона була доступною навіть у найскладніші часи», – наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Контекст 

Від початку повномасштабної війни ТЕС ДТЕК Енерго зазнали 205 ударів. Лише за минулий рік енергетична інфраструктура України пережила 13 масштабних атак. З лютого 2022 року внаслідок обстрілів ТЕС постраждали 56 енергетиків компанії, з них 4 загинули.

Минулого року компанія інвестувала 3,6 млрд грн у відновлення ТЕС і 7,5 млрд грн у підтримку вуглевидобутку в Україні, зміцнюючи надійність теплової генерації та стійкість енергосистеми країни.

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