Група ДТЕК ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії (energy storage), створених разом із американською компанією Fluence – світовим лідером у сфері накопичення енергії. Інвестиції у проєкт сягнули €125 млн, йдеться у пресрелізі групи.

Деталі

Нові об’єкти підключені до енергосистеми у Київській та Дніпропетровській областях, їхня сумарна ємність становить 400 МВт·год, чого достатньо для забезпечення 600 000 домогосподарств електроенергією протягом двох годин.

Будівництво шести установок потужністю від 20 до 50 МВт тривало з березня по серпень 2025 року. Це значно швидше за стандартні терміни, зазначила ДТЕК.

В умовах атак на енергосистему роль накопичувачів стає такою ж фундаментальною, як і генерація, наголосила міністр енергетики Світлана Гринчук. За її словами, кожен новий мегават зберігання «працює як щит» для системи, підвищуючи безпеку для українців.

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко назвав запуск «історичним кроком» для енергосистеми України та підкреслив важливість партнерства з Fluence у впровадженні сучасних технологій.

Установки зберігання енергії. Фото: пресслужба ДТЕК

Контекст

У квіті 2022 року президент Володимир Зеленський підписав Закон №2046-IX, який врегульовує діяльність зі зберігання енергії та визначає статус оператора установки зберігання енергії. Цей закон створює передумови для розвитку технологій energy storage в Україні. До 2030 року загальна потреба в системах зберігання енергії в Україні може сягнути 2,2 ГВт, прогнозують у ETL Group.

Ринок зберігання енергії в Україні перебуває на етапі активного формування, що зумовлено зростанням частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та необхідністю забезпечення стабільності енергосистеми.