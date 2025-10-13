НАК «Нафтогаз України» звільнила Сергія Бєляєва з посад директора газопостачальної компанії «Нафтогаз України» та в.о. генерального директора «Нафтогаз Трейдинг». Обидві компанії очолила Людмила Кіндер. Про це пише ExPro з посиланням на власні джерела. Ці дані також підтверджуються аналітичною системою YouControl.

Деталі

З 15 лютого 2025 року Кіндер очолювала ТОВ «Альянс Холдинг», яке управляє мережею АЗС Shell в Україні, пише НафтоРинок.

У серпні 2025 року «Укрнафта» завершила придбання 51% акцій «Альянс Холдинг». З відкритих джерел відомо, що раніше Кіндер обіймала посаду директора департаменту підтримки та координації роботи мережі у Правекс Банку.

Контекст

Сергій Бєляєв керував ГК «Нафтогаз України» з кінця липня 2021 року після звільнення Максима Рабіновича. До цього, з січня 2021 року, він був фінансовим директором компанії. ГК «Нафтогаз України» забезпечує постачання природного газу для понад 12,5 млн побутових споживачів в Україні.

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» відповідає за постачання природного газу бюджетним і релігійним організаціям, ОСББ, теплокомуненерго та промисловим клієнтам, які співпрацюють з «Нафтогазом». Останніми роками компанія також закуповувала природний газ внутрішнього видобутку на «Українській енергетичній біржі».