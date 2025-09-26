Група «Нафтогаз» проводить переговори з окремими американськими виробниками про прямі поставки скрапленого природного газу в Україну. Про це повідомив в інтервʼю Bloomberg голова правління компанії Сергій Корецький.

Деталі

Наразі доля американського LNG в українському імпорті, який забезпечує «Нафтогаз» за даними Bloomberg, вже складає 10%.

«Нафтогаз» закликає західних інвесторів, зокрема Chevron і Royal Dutch Shell, відновити проєкти, як-от розробку Олеського родовища сланцевого газу на заході України, покинутого в 2014 році після анексії Криму.

«Ми не можемо просто чекати. З досвідченими іноземними інвесторами ми здатні зробити значно більше», – сказав Корецький.

Загалом компанія запропонувала 10 проєктів, зосереджених на видобутку та енергоефективності. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко планує реалізувати три проєкти до кінця 2026 року. США та Україна інвестують по $75 млн кожна у фонд на $150 млн для підтримки проєктів у сфері видобутку, енергетики та критичних мінералів.

Контекст

Через російські атаки «Нафтогаз» втратив 42% добового видобутку у 2025 році. Україна змушена імпортувати близько 6 млрд кубометрів газу – найбільший обсяг в історії країни. 13,2 млрд кубометрів газу – це запланований обсяг природного газу, який Україна має накопичити у своїх підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025–2026 років. З цього обсягу приблизно 4,5 млрд кубометрів планується імпортувати, а решту – забезпечити власним видобутком. Ця мета встановлена для забезпечення енергетичної безпеки країни в умовах війни. Станом на 14 вересня 2025 року в українських ПСГ зберігалося 12,055 млрд куб. м природного газу.

У 2025 році «Нафтогаз» в межах партнерства з польським державним концерном Orlen імпортував в Україну понад 400 млн куб. м американського скрапленого газу.

«Нафтогаз» спрямував $2,5 млрд на закупівлю газу в межах підготовки до опалювального сезону, з яких $1 млрд – це власні кошти компанії, $1,5 млрд надали ЄБРР та інші міжнародні фінансові інституції, а також уряд Норвегії.