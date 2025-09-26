Група «Нафтогаз» проводить переговори з окремими американськими виробниками про прямі поставки скрапленого природного газу в Україну. Про це повідомив в інтервʼю Bloomberg голова правління компанії Сергій Корецький.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Наразі доля американського LNG в українському імпорті, який забезпечує «Нафтогаз» за даними Bloomberg, вже складає 10%.
- «Нафтогаз» закликає західних інвесторів, зокрема Chevron і Royal Dutch Shell, відновити проєкти, як-от розробку Олеського родовища сланцевого газу на заході України, покинутого в 2014 році після анексії Криму.
- «Ми не можемо просто чекати. З досвідченими іноземними інвесторами ми здатні зробити значно більше», – сказав Корецький.
- Загалом компанія запропонувала 10 проєктів, зосереджених на видобутку та енергоефективності. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко планує реалізувати три проєкти до кінця 2026 року. США та Україна інвестують по $75 млн кожна у фонд на $150 млн для підтримки проєктів у сфері видобутку, енергетики та критичних мінералів.
- Категорія
- Компанії
- Дата
-
Контекст
Через російські атаки «Нафтогаз» втратив 42% добового видобутку у 2025 році. Україна змушена імпортувати близько 6 млрд кубометрів газу – найбільший обсяг в історії країни. 13,2 млрд кубометрів газу – це запланований обсяг природного газу, який Україна має накопичити у своїх підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025–2026 років. З цього обсягу приблизно 4,5 млрд кубометрів планується імпортувати, а решту – забезпечити власним видобутком. Ця мета встановлена для забезпечення енергетичної безпеки країни в умовах війни. Станом на 14 вересня 2025 року в українських ПСГ зберігалося 12,055 млрд куб. м природного газу.
У 2025 році «Нафтогаз» в межах партнерства з польським державним концерном Orlen імпортував в Україну понад 400 млн куб. м американського скрапленого газу.
«Нафтогаз» спрямував $2,5 млрд на закупівлю газу в межах підготовки до опалювального сезону, з яких $1 млрд – це власні кошти компанії, $1,5 млрд надали ЄБРР та інші міжнародні фінансові інституції, а також уряд Норвегії.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.