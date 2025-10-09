Унаслідок обстрілу Харківської та Полтавської областей 3 жовтня Росія зруйнувала близько 60% потужностей видобутку газу в Україні. У «Нафтогазі» цю атаку назвали найбільш масштабною на газовидобувну інфраструктуру країни від початку повномасштабної війни. Про це 9 жовтня пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Деталі

Після атаки Україна терміново звернулася до партнерів із G7 із проханням надати обладнання для відновлення енергетичної системи та вкотре наголосила на потребі додаткових систем протиповітряної оборони. Також Київ просить фінансової підтримки для покриття витрат на імпорт газу.

«Нафтогаз» утримався від коментарів, але очільник компанії Сергій Корецький у дописі на LinkedIn зазначив, що провів «продуктивну» зустріч із представниками G7 та обговорив ситуацію з Міжнародним валютним фондом і іншими партнерами.

Якщо обстріли триватимуть, до кінця березня Україні доведеться імпортувати близько 4,4 млрд м³ газу на суму приблизно €2 млрд, що становить майже 20% річного споживання газу в країні, пише Bloomberg.

Україна цього року імпортувала 4,58 млрд м³ газу, з них 3,67 млрд – після завершення минулого опалювального сезону. За планом, до кінця року потреби в імпорті мають сягнути 5,8 млрд м³, однак на початку тижня союзникам повідомили, що через російські атаки ця цифра може зрости.

Контекст

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, прагнучи ускладнити проходження опалювального сезону.

РФ знову зосередила увагу на енергетичних об’єктах, проводячи розвідку для підготовки масштабних ударів, зокрема в тилу, заявив президент Володимир Зеленський.

Минулої зими Україна була змушена збільшити імпорт газу з країн ЄС через пошкодження об’єктів російськими ракетами, що призвело до втрати близько 40% видобутку.

У квітні 2025 року група «Нафтогаз» повідомила, що відновила половину обсягів видобутку, втрачених унаслідок атак у лютому.

«Нафтогаз України» через свої дочірні компанії – АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» – забезпечує понад 80% загального видобутку газу в Україні, який у 2024 році склав 19,1 млрд м³.

У ніч на 3 жовтня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на газовидобувні активи «Нафтогазу» від початку повномасштабного вторгнення.

Міністр енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% порівняно з попередніми планами через значні пошкодження газовидобувної інфраструктури. Точний обсяг необхідного газу залежатиме від темпів відновлення пошкоджених об’єктів і можливих нових авіаударів.