Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання реального ВВП України у 2025 році до 2,5% з 3,3%, очікуваних раніше. Причина – високі ризики, пов’язані з війною, проблемами енергетичної інфраструктури та слабким експортом. Про це йдеться у звіті ЄБРР Regional Economic Prospects.

Деталі

Економічну динаміку стримують дефіцит робочої сили через мобілізацію та еміграцію, пошкодження енергосистеми й низькі показники аграрного експорту, зазначив банк.

ЄБРР залишив без змін прогноз на 2026 рік – очікується, що за умов припинення бойових дій економіка зможе зрости на 5% завдяки відновленню та інвестиціям у реконструкцію.

Аналітики банку наголошують, що перспективи залишаються «вкрай невизначеними» і залежать від перебігу війни, енергетичної безпеки та міжнародної допомоги.

У 2025 році дефіцит бюджету України може досягти 22% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні оцінюється в близько $40 млрд. Значна частина коштів надходитиме від ЄС, G7 (через доходи з заморожених російських активів) та МВФ.

У цілому по регіонах, де працює ЄБРР, прогноз зростання економіки становить 3,1% у 2025 році та 3,3% у 2026-му.

Рівень безробіття в Україні знизився до воєнного мінімуму 12%, але компанії й далі стикаються зі складнощами в наймі.

Інфляція, що у травні становила 15,9%, у серпні знизилася до 13,2%, однак залишається високою через ціни на продукти, комунальні послуги та зростання зарплат.

НБУ від березня утримує облікову ставку на рівні 15,5%, а валютні резерви у серпні сягнули $46 млрд – цього достатньо, щоб покривати 5,5 місяців імпорту та підтримувати курс гривні.

Контекст

У другому кварталі реальний ВВП України зріс на 0,8% порівняно з другим кварталом 2024 року, за даними Держстату. Для порівняння: у першому кварталі зростання реальне зростання ВВП становило 0,9%. Роком раніше, у другому кварталі 2024-го, реальний ВВП України зріс на 4,0% у річному вираженні.

Раніше НБУ переглянув прогнози економічного зростання: на 2025 рік – до 3,1% (замість 3,6%), на 2026 рік – до 3,7% (замість 4,0%). Держбюджет-2025 базується на прогнозі зростання ВВП у 2,7%.

Міжнародні організації також знизили свої оцінки: МВФ очікує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2–3%, Світовий банк – 2% (порівняно з 6,5%).