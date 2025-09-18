«Укрпошта» оновлює автопарк за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР): до кінця 2025 року парк поповнять 160 новими авто MAN та Iveco, йдеться в повідомленні пресслужби поштового оператора.

Деталі

100 автівок MAN (5 тонн) призначені для міжобласних перевезень, які відновлюють логістичні зв’язки між пошкодженими війною транспортними вузлами, тоді як 60 автівок Iveco (20 тонн) – для великих міжрегіональних перевезень.

Перші 11 машин уже працюють на маршрутах, доставляючи гуманітарні та комерційні вантажі, а решта буде поставлена до кінця цього року.

Це продовження масштабного оновлення, яке стартувало торік: тоді «Укрпошта» отримала 250 Citroën Jumper. Частину цих авто перетворили на пересувні відділення, що працюють у прифронтових громадах, де стаціонарні офіси зруйновані або небезпечно функціонувати.

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський зазначив, що у 2016 році середній вік автопарку становив 17–18 років. «Сьогодні ми розпродаємо залишки цього хламу на аукціонах, а середній вік автопарку після передачі нової партії автівок становитиме лише пʼять років – тобто на рівні світових стандартів», – зазначив він.

Контекст

«Укрпошта» у своєму останньому фінансовому звіті повідомила, що станом на 30 червня 2025 року в межах кредитної угоди з ЄБРР компанія отримала фінансування на суму €42,5 млн, з яких €14,81 млн уже погашено.

Разом із тим, у звітному періоді компанія порушила фінансові ковенанти, передбачені угодою. Втім, за запитом Укрпошти, ЄБРР тимчасово скасував вимоги щодо дотримання ковенант на 2025 рік, що дозволяє компанії зосередитися на стабілізації та розвитку в умовах воєнної економіки.

Фінансові результати за перше півріччя 2025 року демонструють помірне зростання виручки на 5,4% – до 6,5 млрд грн, а також скорочення чистого збитку на 27,2% – до 311,8 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Водночас в НБУ зазначали, що фінансовий стан поштового оператора є критичним. Зокрема, з 2022-го по 2024 рік отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів: з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн. За оцінкою Нацбанку, необхідність докапіталізації компанії на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.