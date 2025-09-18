«Укрпошта» оновлює автопарк за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР): до кінця 2025 року парк поповнять 160 новими авто MAN та Iveco, йдеться в повідомленні пресслужби поштового оператора.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- 100 автівок MAN (5 тонн) призначені для міжобласних перевезень, які відновлюють логістичні зв’язки між пошкодженими війною транспортними вузлами, тоді як 60 автівок Iveco (20 тонн) – для великих міжрегіональних перевезень.
- Перші 11 машин уже працюють на маршрутах, доставляючи гуманітарні та комерційні вантажі, а решта буде поставлена до кінця цього року.
- Це продовження масштабного оновлення, яке стартувало торік: тоді «Укрпошта» отримала 250 Citroën Jumper. Частину цих авто перетворили на пересувні відділення, що працюють у прифронтових громадах, де стаціонарні офіси зруйновані або небезпечно функціонувати.
- Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський зазначив, що у 2016 році середній вік автопарку становив 17–18 років. «Сьогодні ми розпродаємо залишки цього хламу на аукціонах, а середній вік автопарку після передачі нової партії автівок становитиме лише пʼять років – тобто на рівні світових стандартів», – зазначив він.
Контекст
«Укрпошта» у своєму останньому фінансовому звіті повідомила, що станом на 30 червня 2025 року в межах кредитної угоди з ЄБРР компанія отримала фінансування на суму €42,5 млн, з яких €14,81 млн уже погашено.
Разом із тим, у звітному періоді компанія порушила фінансові ковенанти, передбачені угодою. Втім, за запитом Укрпошти, ЄБРР тимчасово скасував вимоги щодо дотримання ковенант на 2025 рік, що дозволяє компанії зосередитися на стабілізації та розвитку в умовах воєнної економіки.
Фінансові результати за перше півріччя 2025 року демонструють помірне зростання виручки на 5,4% – до 6,5 млрд грн, а також скорочення чистого збитку на 27,2% – до 311,8 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Водночас в НБУ зазначали, що фінансовий стан поштового оператора є критичним. Зокрема, з 2022-го по 2024 рік отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів: з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн. За оцінкою Нацбанку, необхідність докапіталізації компанії на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.