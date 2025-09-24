Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав гарантії на $5 млн для покриття ризиків за кредитом у $12,3 млн від банку Credit Agricole Україна групі компаній «Дніпровська». Про це йдеться у пресрелізі ЄБРР від 24 вересня.

Деталі

Завдяки механізму розподілу ризиків (RSF) від ЄБРР група зможе продовжити терміни погашення лімітів оборотного капіталу від Credit Agricole та задовольнити потреби у фінансуванні для виробництва м’яса птиці. Очікується, що фінансування допоможе впоратися зі зростанням цін на корми у 2025 році та розвинути птахівничий напрям.

Група «Дніпровська», що базується в Дніпропетровській та Запорізькій областях, займається виробництвом м’яса птиці, соняшникової олії та вирощуванням зернових. З початком повномасштабної війни компанія втратила птахокомплекс у Запорізькій області та понад 40% земельного банку, що вплинуло на виробництво, логістику та доходи через міграцію населення.

Незважаючи на це, «Дніпровська» посідає друге місце серед виробників м’яса птиці в Україні з часткою ринку 7%. Компанія адаптувала логістику, зосередившись на дніпровській базі, та розширила експорт, який тепер дає понад 50% доходів, паралельно обслуговуючи внутрішній ринок.

Контекст

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні: з 2022 року банк інвестував понад €8 млрд у реальний сектор для підтримки енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури, торгівлі та приватного бізнесу.

Credit Agricole Україна з головним офісом у Києві має активи близько $2,8 млрд та мережу з 137 відділень, обслуговуючи 380 000 клієнтів. Близько 50% корпоративного кредитного портфеля припадає на агробізнес, а 80% клієнтів-аграріїв працюють з банком понад 5 років.

Група «Дніпровська» виробляє м’ясо птиці, бройлерів, інкубаційні яйця та добових курчат під ТМ «Знатна курка» та «Дніпровські курчата». На експортних ринках Близького Сходу, Азії, Африки та Океанії продукція йде під ТМ Ulas і Katkut. Інкубаційний комплекс обробляє 95 млн яєць на рік, план висаджування курчат-бройлерів – 45,5 млн голів щорічно. Група має птахофабрики «Південна», «Катеринівська» та «Дніпровська», виробляє гранульовані комбікорми (понад 225 000 тонн на рік) та переробляє сою (31 000 тонн, 155 тонн/добу).