ЄБРР виділив Кредобанку €50 млн для кредитування українського бізнесу

Кредобанк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали додаткову угоду про продовження програми фінансових гарантій. Новий транш на €50 млн піде на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні. Про це повідомила пресслужба фінустанови 12 травня.

Деталі

ЄБРР покриває 50% ризиків за новими кредитами, які видаватиме Кредобанк. Фінансування спрямується на ключові сектори економіки: сільське господарство, харчову промисловість, транспорт, логістику, роздрібну торгівлю та фармацевтику.

Не менше третини кредитів під гарантії ЄБРР отримають підприємства агросектору.

З траншу €10 млн піде на інвестиційні проєкти з можливістю отримання грантів до 30% від суми фінансування.

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Контекст

У рамках співпраці з ЄБРР уже видано кредитів на понад €185 млн, з яких близько 25% – для бізнесу в зонах підвищеного ризику, повідомили у Кредобанку.

Половина кредитів припадає на виробничі підприємства, зокрема аграрні, третина – на торгівлю, решта – на логістику, будівництво та послуги. Більшість фінансування підтримує поточну діяльність, а чверть – довгострокові інвестиції та лізинг.