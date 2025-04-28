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IFC та УкрСиббанк запускають програму на €66 млн для підтримки українських підприємств

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та УкрСиббанк, акціонерами якого є BNP Paribas Group і ЄБРР, запустили механізм розподілу ризиків (RSF) на €66 млн для підтримки середніх і великих підприємств в Україні. Про це йдеться у повідомленні фінустанови від 28 квітня.

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Деталі 

  • Програма спрямована на фінансування компаній у ключових секторах економіки, зокрема агробізнесі, виробництві, торгівлі та логістиці, щоб допомогти їм продовжити діяльність, зберегти робочі місця та посилити енергетичну безпеку країни.
  • Механізм RSF дозволяє фінансовим партнерам IFC розділяти кредитні ризики за портфелями позик та іншими активами, підтримуючи кредитування на нестабільних ринках. 
  • Згідно з угодою, IFC покриває 50% кредитного ризику, до €33 млн, за підтримки урядів Франції та Великої Британії.
  • Близько 20% портфеля RSF буде спрямовано на малі проєкти у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності. Очікується, що це сприятиме збільшенню виробництва електроенергії в Україні та скороченню викидів парникових газів на понад 34 000 тонн еквіваленту CO₂ щорічно. 
  • Програма зміцнить роль приватного сектору у відновленні України, створенні робочих місць і забезпеченні енергетичної стійкості, заявила регіональна директорка IFC в Європі Інес Роша.

Контекст 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до Групи Світового банку, є провідною глобальною установою, створеною у 1956 році для підтримки приватного сектору в країнах, що розвиваються. Її мета – сприяти економічному розвитку, зменшенню бідності та підвищенню рівня життя шляхом інвестицій у приватні компанії та надання консультацій.

У 2024 фінансовому році IFC спрямувала $56 млрд на підтримку приватних підприємств і фінансових установ у країнах, що розвиваються.

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