IFC та УкрСиббанк запускають програму на €66 млн для підтримки українських підприємств

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та УкрСиббанк, акціонерами якого є BNP Paribas Group і ЄБРР, запустили механізм розподілу ризиків (RSF) на €66 млн для підтримки середніх і великих підприємств в Україні. Про це йдеться у повідомленні фінустанови від 28 квітня.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Деталі
- Програма спрямована на фінансування компаній у ключових секторах економіки, зокрема агробізнесі, виробництві, торгівлі та логістиці, щоб допомогти їм продовжити діяльність, зберегти робочі місця та посилити енергетичну безпеку країни.
- Механізм RSF дозволяє фінансовим партнерам IFC розділяти кредитні ризики за портфелями позик та іншими активами, підтримуючи кредитування на нестабільних ринках.
- Згідно з угодою, IFC покриває 50% кредитного ризику, до €33 млн, за підтримки урядів Франції та Великої Британії.
- Близько 20% портфеля RSF буде спрямовано на малі проєкти у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності. Очікується, що це сприятиме збільшенню виробництва електроенергії в Україні та скороченню викидів парникових газів на понад 34 000 тонн еквіваленту CO₂ щорічно.
- Програма зміцнить роль приватного сектору у відновленні України, створенні робочих місць і забезпеченні енергетичної стійкості, заявила регіональна директорка IFC в Європі Інес Роша.
Контекст
Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до Групи Світового банку, є провідною глобальною установою, створеною у 1956 році для підтримки приватного сектору в країнах, що розвиваються. Її мета – сприяти економічному розвитку, зменшенню бідності та підвищенню рівня життя шляхом інвестицій у приватні компанії та надання консультацій.
У 2024 фінансовому році IFC спрямувала $56 млрд на підтримку приватних підприємств і фінансових установ у країнах, що розвиваються.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.