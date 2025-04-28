IFC та УкрСиббанк запускають програму на €66 млн для підтримки українських підприємств

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та УкрСиббанк, акціонерами якого є BNP Paribas Group і ЄБРР, запустили механізм розподілу ризиків (RSF) на €66 млн для підтримки середніх і великих підприємств в Україні. Про це йдеться у повідомленні фінустанови від 28 квітня.

Деталі

Програма спрямована на фінансування компаній у ключових секторах економіки, зокрема агробізнесі, виробництві, торгівлі та логістиці, щоб допомогти їм продовжити діяльність, зберегти робочі місця та посилити енергетичну безпеку країни.

Механізм RSF дозволяє фінансовим партнерам IFC розділяти кредитні ризики за портфелями позик та іншими активами, підтримуючи кредитування на нестабільних ринках.

Згідно з угодою, IFC покриває 50% кредитного ризику, до €33 млн, за підтримки урядів Франції та Великої Британії.

Близько 20% портфеля RSF буде спрямовано на малі проєкти у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності. Очікується, що це сприятиме збільшенню виробництва електроенергії в Україні та скороченню викидів парникових газів на понад 34 000 тонн еквіваленту CO₂ щорічно.

Програма зміцнить роль приватного сектору у відновленні України, створенні робочих місць і забезпеченні енергетичної стійкості, заявила регіональна директорка IFC в Європі Інес Роша.

Контекст

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до Групи Світового банку, є провідною глобальною установою, створеною у 1956 році для підтримки приватного сектору в країнах, що розвиваються. Її мета – сприяти економічному розвитку, зменшенню бідності та підвищенню рівня життя шляхом інвестицій у приватні компанії та надання консультацій.

У 2024 фінансовому році IFC спрямувала $56 млрд на підтримку приватних підприємств і фінансових установ у країнах, що розвиваються.