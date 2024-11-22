Ефективність Мінцифри збільшилася вдесятеро завдяки OKR – Федоров

Завдяки методу постановки та реалізації цілей OKR Мінцифри збільшило свою ефективність в десять разів за останні пів року. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Forbes Tech 2024.
Це дозволило міністерству інтегрувати штучний інтелект у робочі процеси для аналізу документації, оптимізуючи час і людські ресурси.
Ключові факти
- Протягом останніх шести місяців Мінцифри запроваджує методологію постановки та реалізації цілей OKR. «За цей час ми досягли зростання більш ніж в десять разів, – сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Forbes Tech 2024. – Це вимірюється у збільшенні кількості послуг, які ми запускаємо, та реалізації проєктів, які раніше навіть не планували, але змогли швидко затвердити й впровадити».
- Завдяки системі OKR Мінцифри впровадило штучний інтелект для аналізу нормативно-правових актів та цифрової експертизи документів інших міністерств, сказав Федоров. «Юристи завжди дуже уважно аналізують нормативно-правові акти, тому будь-які нововведення викликають у них занепокоєння, – додав він. – Завдяки ОКР нам вдалося змінити їхнє мислення».
- За результатами двох кварталів, Мінцифри виконало 70% всіх поставлених цілей, 36,3% – було переглянуто. Нині від виникнення ідеї до виходу якісного акту Мінцифри вистачає 96 годин. На цифрову експертизу – проведення аналізу за допомогою ШІ виконують за 72 години.
Контекст
Під безпосереднім керівництвом Михайла Федорова – 217 службовців у Мінцифри. Бюджет міністерства на 2024 рік склав 2,5 млрд грн. Проте ще десятки мільйонів доларів йдуть на диджиталізацію держави та інші програми від донорів – американської USAID, європейської EU4DigitalUA тощо, писав Forbes Ukraine у вересні 2024 року.
Флагманські сервіси Мінцифри адмініструє держпідприємство «Дія», засноване у грудні 2019 року. 365 працівників «Дії», чиї операційні витрати у 2023 році становили 0,5 млрд грн, підтримують однойменний портал держпослуг із 5 млн активних кабінетів, мобільний застосунок більш ніж із 20,7 млн користувачів, а віднедавна, судячи з опублікованих тендерів, застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+».
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