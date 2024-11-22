Ефективність Мінцифри збільшилася вдесятеро завдяки OKR – Федоров

Завдяки методу постановки та реалізації цілей OKR Мінцифри збільшило свою ефективність в десять разів за останні пів року. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Forbes Tech 2024.

Це дозволило міністерству інтегрувати штучний інтелект у робочі процеси для аналізу документації, оптимізуючи час і людські ресурси.