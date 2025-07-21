Росія суттєво наростила застосування ударних дронів Shahed («Герань») проти України, використовуючи тактику «роїв», яка дедалі частіше прориває українську ППО. Частка ворожих БПЛА, що досягають цілей, зросла до 15% у другому кварталі – це втричі більше, ніж на початку року, пише FT .

Деталі

За даними Повітряних сил України, із квітня по червень приблизно 15% ударних дронів долали систему ППО. У січні–березні цей показник становив лише 5%.

Аналітики зазначають, що РФ вдосконалила «Шахеди». Тепер вони можуть летіти швидше та на більшій висоті, що ускладнює їхнє перехоплення звичайними засобами ППО, зокрема мобільними групами. Найновіша модифікація «Герань-3» має турбореактивний двигун і може досягати швидкості до 800 км/год у пікіруванні.

Одночасно із дронами Росія запускає крилаті та балістичні ракети, щоб заплутати ППО. 9 липня зафіксовано рекордну атаку: 728 дронів Shahed і обманних цілей, а також сім ракет «Іскандер» і шість «Кинджалів».

Попри складну ситуацію, Україна поступово адаптується. За словами президента Володимира Зеленського, у кожній атаці українські сили збивають «десятки» російських ударних дронів власними перехоплювачами.

Сили ППО України використовують низку засобів проти Shahed, зокрема РЕБ для глушіння GPS, зенітні гармати, а також системи типу Skynex від Rheinmetall. Проте головною проблемою залишається нестача ракет для систем Patriot, на які Україна покладає особливу надію в перехопленні складніших цілей, пише FT.

Контекст

Велика кількість «дешевих дронів» дозволяє РФ перевантажувати навіть багатоешелоновану ППО, зазначають аналітики CSIS.

Українські оборонні компанії намагаються вивести власні перехоплювачі на рівень ефективності, здатний знищувати «Шахеди» на висоті 6 км і швидкості понад 200 км/год.

За оцінкою ГУР Міноборони, Росія може виробляти близько 170 дронів Shahed на добу і планує збільшити цей показник до 190 до кінця 2025 року.

У червні та липні середній щомісячний приріст використання дронів у нічних атаках становив 31%, підрахував Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики попереджають, що за умови збереження таких темпів до листопада РФ зможе запускати до 2000 дронів за ніч.